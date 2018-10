Tencent brengt muziekstreamingdienst naar de beurs

Volgens de documenten zou de operatie een omvang kunnen hebben van ongeveer een miljard dollar. Dat is evenwel een indicatief bedrag.

De geplande beursgang van Tencent Music volgt op de bekendmaking van de eerste winstdaling bij het moederbedrijf in meer dan tien jaar. Tencent heeft het ook moeilijk met strengere regels voor de goedkeuring van online games door Chinese toezichthouders. En de e-bookafdeling China Literature, die in november vorig jaar werd afgesplitst, slikte dit jaar al een koersdaling met 43 procent in Hongkong.