VR-opdrachten voor bedrijven helpen gamestudio's groeien

De Belgische gamingsector groeit, maar voor beginnende studio’s is het knokken om overeind te blijven. Om de overlevingskansen van die start-ups te vergroten helpen Start it @KBC en Digital Arts and Entertainment (DAE) Studios hen aan VR-opdrachten bij grote bedrijven.

Ons land beschikt met de studierichting Digital Arts and Entertainment (DAE) aan de Kortrijkse hogeschool Howest over een van de beste opleidingen ter wereld om games te ontwikkelen. En het Gentse Larian scoorde met Divinity: Original Sin en diens opvolger telkens een wereldhit. De sequel van het ‘role playing game’ was goed voor een omzet van 75 miljoen euro.

Het is voor een studio niet gemakkelijk om te overleven, zeker niet als je enkel games ontwikkelt. Mike Coeck Mede-oprichter van gamestudio Cybernetic Walrus

Maar het is niet allemaal rozengeur en maneschijn in de relatief jonge sector. Mike Coeck, de medeoprichter van de Antwerpse gamestudio Cybernetic Walrus: ‘Het is voor een studio niet gemakkelijk om te overleven, zeker niet als je alleen games ontwikkelt. Bij ons is dat gelukt omdat we snel een uitgever hadden gevonden. Maar toen de game niet het gehoopte financiële succes opleverde, werd het moeilijk. Ofwel zoek je dan nieuwe investeerders voor een nieuwe game of je beslist toepassingen te ontwikkelen voor bedrijven, vertrekkende van gametechnologie.’

Cybernetic Walrus (13 medewerkers, 400.000 euro omzet) scoort inmiddels in beide domeinen. Zijn racespel Antigraviator viel in de prijzen. Daarnaast ontwikkelt de studio voor bedrijven trainingsmodules en visualisaties in virtual en augmented reality (VR en AR). Referenties zijn de VR-virtualisaties van de cleanroom van het Leuvense onderzoekscentrum Imec en van het Rentel-offshorewindpark voor de kust van Zeebrugge. ‘Zo kunnen de bedrijven hun klanten en investeerders zicht geven op de activiteiten zonder dat ze de hightech of risicovolle productieomgeving moeten betreden’, zegt Coeck.

Die spreiding van activiteiten is het enige leefbare model voor beginnende gamestudios, beaamt Michiel Houwen, de operationeel directeur van DAE Studios. Dat is een spin-off van de Hogeschool Howest die zich over startende game-ontwikkelaars ontfermt. ‘Er zijn ontwikkelaars die een jaar tot anderhalf jaar in hun kelder aan een game werken. Die periode moeten ze zonder inkomsten zien te overbruggen. Veel succesverhalen levert dat niet op.’

Educatieve games

Om gamingstart-ups op dat moeilijke pad beter te begeleiden bundelt DAE Studios de krachten met Start it @KBC. Belgiës grootste ecosysteem voor starters heeft er 830 onder zijn vleugels. De klassieke coaching, pitchevents en contacten met investeerders worden aangevuld met introducties bij grote bedrijven die investeren in 3D-visualisaties, VR-demo’s, educatieve games of een digitale kopie van een machine of locatie (digital twin) om medewerkers te trainen zonder het risico op schade of ongevallen. ‘Met de inkomsten uit die bedrijfstoepassingen kunnen de start-ups hun eigen games verder ontwikkelen', klinkt het.

Kleinere studio’s treden daarmee in de voetsporen van het grote Larian, opgericht in 1996, dat in zijn beginjaren opdrachten deed voor Studio 100. ‘Dat deed het bedrijf tot oprichter Swen Vincke genoeg expertise had opgebouwd en zeker wist dat zijn volgende game voldoende inkomsten zou opleveren om het volgende project te financieren’, zegt Coeck.

Gamestudio’s hebben ook de mogelijkheid in opdracht van een uitgever bestaande games om te zetten voor andere spelplatformen. ‘Maar dan ontwikkel je geen eigen game’, zegt Coeck.

Taxshelter

Om de Belgische gamesector echt te doen bloeien kijkt iedereen naar de langverwachte taxshelter. Wie in de ontwikkeling van een computerspel investeert, geniet een belastingvrijstelling van 356 procent. Dat gunstregime bestaat al sinds 2003 voor film- en tv-producties, en werd drie jaar geleden uitgebreid naar de podiumsector. Het heeft de Belgische filmindustrie de voorbije jaren een flinke boost gegeven en wereldwijd op de kaart gezet.

50 miljoen Kostprijs Een game ontwikkelen voor het internationale toneel kost 30 tot 50 miljoen euro.

Voor games keurde het parlement het regime vorig jaar goed. Maar het is nog wachten op het fiat van Europa en de nieuwe federale regering. De financiële boost is nodig om games te maken die het internationale podium aankunnen. Dergelijke games slorpen al gauw 30 à 50 miljoen euro op.

Ondanks enkele wereldhits - naast Divinity van Larian onder andere het VR-spel Space Pirate Trainer van I-Illusions - verbleekt de 93 miljoen euro omzet van de Belgische gamesector bij die in vergelijkbare markten als Nederland (350 miljoen euro) en Finland (1,5 miljard euro). In beide landen krijgen ontwikkelaars financiële steun van de overheid.