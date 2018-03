Vergeet series kijken, hier is games bingen

Vanuit je zetel kijken hoe anderen gamen. Het is voor velen even normaal als een avondje voetbal. Streamplatform Twitch is de nieuwe goudpot voor start-ups, adverteerders én Amazon.

Het is woensdagavond, iets voor negen. Voetbalclub Tottenham geeft op Wembley Juventus partij in de achtste finales van de Champions League. Via Q2 kijken 448.000 Belgen naar de match. Ook in het Leuvense Café de la Gare kijken ze.

Maar aan de andere kant van het plein staat alles paraat voor een heel andere soort pot voetbal. De teams mCon esports en Get Gaming zijn gereed voor een match in de game ‘Rocket League’. Dat is voetballen met auto’s. MCon esports haalt het met een droge 0-4.

Ook bij hen kijken duizenden toeschouwers mee. De exploten van mCon esports, Get Gaming en vier andere teams zullen over de gehele avond 18.000 keer bekeken worden. De kijkers volgen via Twitch, een platform waarop iedereen beelden kan uitzenden of bekijken. De Leuvense vestiging van KBC is ditmaal het epicentrum vanwaaruit de uitzending in goede banen wordt geleid.

Amazon

De teams zijn er niet aanwezig. Zij gamen van thuis uit. Wel present zijn de werknemers van de Gentse start-up Kayzr. Meters kabel en ettelijke schermen sieren de zaal, zowel voor de regisseur als de twee commentatoren. Ze klinken minstens even enthousiast als Michel Wuyts in het wielrennen of Peter Vandenbempt in het voetbal. ‘Eversax! Geef hem geen halve kans of de bal zit erin!’

15m In 2017 waren er dagelijks 15 miljoen bezoekers op het Twitch-platform.

‘Twitch is een sociaal netwerk voor gamers, met video als voornaamste taal’, legt Freek Borghgraef, een van de drie medeoprichters van Kayzr, uit. Op Twitch, dat sinds 2014 eigendom is van e-commercereus Amazon, zenden maandelijks zo’n 2,2 miljoen gebruikers hun sessies ‘League of Legends’, ‘Rocket League’ of ‘Counterstrike’ uit.

CNN

Het aantal kijkers ligt vele malen hoger dan het aantal streamers. Hoeveel hoger, daarover is Twitch karig met informatie. In 2017 had het platform meer dan 15 miljoen dagelijkse bezoekers. Samen keken ze 355 miljard minuten aan video.

Een recent rapport van investeringsfonds Macquarie zet Twitch qua grootte zelfs boven de Amerikaanse nieuwszender CNN. Volgens officieuze cijfers keken er in januari op eender welk moment gemiddeld 962.000 mensen video op Twitch. Dat is meer dan het gemiddelde kijkerspubliek op CNN (783.000).

‘Voor gamers is Twitch een manier om laagdrempelig bezig te blijven met hun passie’, stelt Borghgraef. ‘Vroeger stopten gamers als ze begonnen werken. Ze hadden geen tijd of energie meer over. Dankzij Twitch kunnen ze perfect ‘s avonds na het werk nog een paar uur games kijken Dat vraagt minder energie en ze kunnen toch met hun hobby bezig blijven.’

Breder

Een voorbeeld daarvan zit in de commentaarstoel. Bram Verlinden -gamenaam Bamz0rs - gamet zelf niet meer, maar volgt via Twitch alles nog op de voet. ‘Het heeft als resultaat dat het publiek op Twitch breder is dan het klassieke gamepubliek. ‘Bij ons zijn het niet alleen jongeren of studenten, ons doelpubliek loopt van 16 tot 35 jaar’, schat Borghgraef.

Dat commerciëel interessante publiek is een mogelijke goudpot voor Twitch, en dus voor Amazon. Het gamestreamplatform probeert schuchter inkomsten te werven uit zijn toegewijd publiek. Het plaatst advertenties bij de start van video’s, en pikt een graantje mee van de donaties die kijkers geven aan de streamers.

Advertenties

Maar Amazon is nog niet te zeer gefocust om zijn aankoop van 970 miljoen dollar al te laten renderen. Eerst moet er meer kwalitatieve inhoud naar het platform komen. Het sluit partnerschappen met bedrijven zoals Kayzr. ‘Wij investeren in kwalitatief technisch materiaal, zodat Twitch goede beelden op zijn platform heeft’, legt CEO Joris De Koninck uit. ‘In ruil lichten zij ons kanaal uit op de homepagina als we live gaan, zodat we bereik krijgen.’

970 miljoen Overnameprijs Amazon betaalde in 2014 970 miljoen dollar voor Twitch.

Uit Twitch onstaat zo een hele nieuwe economie. Kayzr ontwikkelde Kayzr.com, wat een soort van discussieplatform is voor de gamers, met een directe lijn met Twitch. De start-up rijpte bij Start it @kbc.be, en kreeg een starterslening voor de verderde uitbouw van de bank.

Kayzr haalt nu omzet uit advertenties van bedrijven zoals KBC, interimbureau Accent, koptelefoonmerk Sennheiser en de maaltijdbezorgdienstTakeAway.com. Die koppelt het aan clips op Twitch of integreert het in het discussieplatform. ‘We koppelen die bedrijven aan de juiste game. KBC wil gelinkt worden aan een toegankelijk game, zoals Rocket League’, besluit De Koninck. ‘Voor Accent is League of Legend dan weer interessanter, omdat veel IT’ers dat spelen.’