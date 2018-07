WK lokt 150.000 nieuwe gokkers

Panama

De gemiddelde inzet per dag per speler op online goksites bedroeg 21 euro.

Op de matchdag tegen Panama waren 123.026 gokkers actief op vergunde sites. Dat is ongeveer 70 procent meer dan het aantal gokkers een weekje eerder, op 11 juni (71.785). Ter vergelijking, het aantal spelers dat eind mei dagelijks actief was, schommede tussen de 40.000 en 50.000.

Jongeren

Online gokken is vooral populair bij twintigers . Op de matchdag tegen Panama was 35 procent van het spelende publiek afkomstig uit die leeftijdscategorie. Spelers jonger dan 30 jaar namen dagelijks gemiddeld vier op de tien aanmeldingen op goksites voor hun rekening.

De gemiddelde inzet op goksites tijdens het WK bedroeg 21 euro per dag per speler. Via offline kanalen - zoals gokkantoren - lag de gemiddelde inzet iets lager, op 13 euro per dag per speler.