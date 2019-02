YouTube wakkert strijd om kleuters aan met veiliger site

De strijd om de aandacht van peuters en kleuters woedt sinds deze week, met de lancering van YouTube Kids, weer wat heviger. Ouders zoeken iets wat op elk moment van de dag hun kinderen kan entertainen, maar het liefst geen troep. Wie dat kan aanbieden, wint de strijd.

Je hebt een lange autorit voor de boeg en er is nood aan afleiding om de kroost op de achterbank koest te houden. Een voor ouders vertrouwd scenario. Maar waar laat je een peuter of kleuter naar kijken? Met de lancering van YouTube Kids deze week in ons land hebben ouders er weer een optie bij. Deze versie van het videoplatform van de zoekgigant Google moet ouders geruststellen dat hun kroost geen ongepaste filmpjes zal zien.

De komst van YouTube Kids kan potten breken. Het videoplatform slaat aan bij kinderen en jongeren. In België zijn er geen cijfers over het succes van YouTube bij de allerjongsten. In het VK zijn er wel recente data over waar drie- en vierjarigen zoal naar kijken. Het was een van de speerpunten van het jaarlijkse onderzoek naar het mediagebruik van kinderen, uitgevoerd door de Britse mediawaakhond Ofcom en begin januari gepubliceerd.

De resultaten waren hoogst opmerkelijk. Bijna een derde van de drie- en vierjarigen (32%) mocht van mama en papa naar het aanbod voor kinderen op de online streamingdienst Netflix of concurrent Amazon Prime kijken. 45 procent keek geregeld naar YouTube-filmpjes. De allerjongsten worden dus gretig stilgehouden met filmpjes die op elk moment van de dag opvraagbaar zijn (video-on-demand).

Dat beseffen de Vlaamse spelers in media en entertainment maar al te goed. De Vlaamse zenders ontwikkelden de afgelopen jaren meerdere apps waarmee ze zich op de allerjongsten richten. Een voorbeeld is de Ketnet Jr.-app, waarmee de kinderzender van de openbare omroep zich richt op kinderen van twee tot zes jaar. Ze kunnen er de avonturen van Uki en Bumba bekijken.

In de promotie van die eigen digitale kanalen hameren de Vlaamse spelers er vaak op dat hun omgeving ‘veilig’ is. Lees: die van YouTube niet. In het verleden kreeg YouTube vaak de kritiek dat er ongure filmpjes, niet geschikt voor kinderen, op onschuldige lijsten van filmpjes belandden of zich aan goedbedoelde zoektermen aanhaakten.

YouTube Kids probeert die kritiek te counteren. ‘We hebben een functie toegevoegd waarbij ouders een gelimiteerd aantal filmpjes of kanalen kunnen toestaan’, legde Greg Dray, hoofd van Family & Learning bij YouTube, deze week uit aan Het Laatste Nieuws. ‘Ze beginnen met een blanco app, waarbij ze kunnen aanduiden dat hun kind naar pakweg het Ketnet-kanaal en naar dat van YouTube-ster Dylan Haegens mag kijken. De zoekfunctie wordt dan uitgeschakeld.’

Een 100 procent ‘veiligheidsgarantie’ geeft Google niet. Maar de kinderversie geeft ouders mogelijk al het gevoel dat ze hun peuter of kleuter iets geruster een tijdje met de tablet in de zetel kunnen laten. YouTube Kids is al beschikbaar in meer dan 60 landen en weet daar 14 miljoen kijkers te verleiden, die wekelijks minstens één filmpje bekijken. Google is zo een speler naast de streamingdienst Netflix, die hard inzet op kinderseries en films in aparte ‘kids accounts’.

Voor Vlaamse bedrijven is het meer dan ooit een uitdaging om online relevant te blijven. YouTube en Netflix zijn te duchten concurrenten met een groot bereik die tegelijk claimen een ‘veilige’ omgeving te zijn. Het is daarom geen optie meer om alleen eigen digitale kanalen uit te bouwen, getuigt Hans Bourlon, de topman van de entertainmentreus Studio 100.

‘Ons digitale aanbod is verbrokkeld over YouTube, Ketnet, Proximus en de VTM-kinderzender Kzoom.’ Studio 100 bouwde ooit wel een eigen digitaal platform Wanagogo, maar liet dat opgaan in zijn exclusieve aanbod voor de telecomprovider Proximus. ‘We merkten dat dat erg veel marketinginspanningen vergde. Zo’n provider heeft al een een-op-eenrelatie met duizenden klanten.’