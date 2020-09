‘Zonder Streamz overleeft Vlaamse fictie niet’...

Telenet en DPG Media (VTM) gaan met Vlaamse series de strijd aan met de miljardenbudgetten van Netflix en Disney. Zonder de streamingdienst Streamz geen producties van eigen bodem meer, zeggen de topmannen. ‘Ze zijn niet meer te financieren met alleen de reclame-inkomsten van lineaire tv. Je hebt meer dan één uitstalraam nodig.’

Kris Vervaet (DPG Media) en John Porter (Telenet) hebben hun samenwerking nog niet gevierd. De twee topmannen zitten wel al weken in dezelfde bubbel, ter voorbereiding van de lancering van Streamz afgelopen week. Ze poseren zonder aarzelen schouder aan schouder voor de fotograaf.

Wat biedt Streamz? De streamingdienst Streamz gaat op 14 september van start. De basisprijs bedraagt 11,95 euro per maand. De cinefiel betaalt 8 euro extra voor 300 recente films. Streamz pakt dit najaar uit met elf nieuw titels, waaronder 'De Bende van Jan de Lichte' en 'FairTrade', de VRT-series 'Black-out' en 'Albatros' en een docureeks over het dj-duo Dimitri Vegas en Like Mike. De Vlaamse series worden aangevuld met internationale titels zoals 'The Third Day' en 'The Undoing' van HBO. Play en Play More-klanten van Telenet worden automatisch overgezet naar Streamz.

Toch is in de sector te horen dat de relatie tussen de twee tv-rivalen - Telenet is de eigenaar van Vier, Vijf en Zes, en DPG Media van de VTM-zenders - zakelijk en koel is. De steile opmars van de streamingpionier Netflix en in diens zog Amazon Prime en Disney+ heeft de twee concurrenten in elkaars armen gedreven. Telenet en DPG Media hadden veel liever een eigen streamingdienst gelanceerd, maar dat vergt te grote investeringen voor het kleine Vlaanderen. Als het geen gedwongen huwelijk is, dan is op het zijn minst een ongemakkelijke trouwerij.

John Porter: ‘Het is nooit gemakkelijk als twee grote mediabedrijven samenwerken.’ En dan op een luchtiger toon: ‘Hebben jullie op Netflix ‘Indian Matchmaking’ (realityshow over gearrangeerde huwelijken, red.) gezien? Gedwongen huwelijken hebben een hogere succesratio dan stellen die elkaar in een bar hebben ontmoet. Ik heb mijn vrouw in een bar leren kennen, 31 jaar geleden.’

Het gevaar bestaat dat programma’s van de ene waardevoller blijken dan die van de ander.

John Porter: ‘We gaan niet elke maand met een loep kijken om te zien wie wat verdient. Onze beide teams hebben fantastisch gewerkt. We gaan geen stappen terugzetten en alles weer opbreken. Het is een marathon, geen sprint.’

Kris Vervaet: ‘Het vertrouwen tussen DPG Media en Telenet is gegroeid. Het veranderde kijkgedrag dwingt concurrenten partners te worden. We gaan uit van gezond en duidelijk bestuur. Streamz is een onafhankelijk bedrijf met een eigen hoofdkwartier (in Vilvoorde aan de overkant van DPG, red.) en raad van bestuur. Er staat duidelijk beschreven wat het management beslist, wat het bestuur beslist.’

Vlaanderen loopt in streaming achter op andere regio’s. We zijn net op tijd om het momentum te pakken. Kris Vervaet CEO van DPG Media

De onderhandelingen sleepten meer dan een jaar aan. Waar zat de déclic?

Vervaet: ‘De sneller dan verwachte opgang van streaming. En het besef dat hier maar plaats is voor één lokale dienst. Vlaanderen loopt in streaming achter op andere regio’s. We zijn net op tijd om het momentum te grijpen.’

Porter: ‘De dagen van dure exclusieve content zijn voorbij. Content is niet allesbepalend, gebruiksmak en functionaliteiten zoals terugkijken worden almaar belangrijker.’

De streamingvijver is overbevist. Is dat leefbaar?

Vervaet: ‘In mature markten heeft een gezin twee tot drie streamingabonnementen. Waarvan een lokale speler, leren de Britse en Scandinavische markten.'

Porter: ‘Het is geen zero sum game. Disney mikt op een specifiek segment, terwijl wij voor elk gezinslid iets in petto hebben. Play (de Telenet-catalogus die overgaat in Streamz, red.) bewijst met 420.000 abonnees dat er een markt is voor de mix van lokale en internationale films en series. Wat Play niet heeft, zijn de middelen om eigen content, gaande van series tot documentaires, te maken.’

Hoeveel investeren jullie in Streamz?

Porter: ‘Zulke cijfers geven we nooit prijs. Door de omvang van de Vlaamse markt is het een heel substantieel bedrag. We putten daarbij niet uit de middelen van onze tv-zenders, we blijven investeren in programma's als ‘De Mol’ en ‘De Slimste Mens’.’

Meer dan 10 miljoen euro?

Porter: ‘Zeker en vast. We investeren samen 10 tot 20 procent extra in eigen series. Met DPG kunnen we meer dan eender wie alleen.’

Vervaet: ‘Die investering is essentieel voor het overleven van de Vlaamse fictie. Dat klinkt misschien dramatisch, maar is het niet. Met alleen reclame-inkomsten uit lineaire tv kan je fictie niet meer financieren. Je hebt meer dan een uitstalraam nodig.'

Porter: ‘Een productie van ‘scripted drama’ kost een half miljoen euro per uur. We hebben niet de luxe van de VRT waar de belastingbetaler de programma’s financiert.’ (lacht)

Netflix investeert dit jaar 17 miljard dollar in originals. Wat is het productiebudget van Streamz?

Vervaet: ‘Veel meer dan wat Netflix in Vlaamse producties steekt. We willen elke maand een straffe preview of original lanceren.’

Porter: ‘Do the math. We starten met 420.000 abonnees aan 11,95 euro per maand. (Goed voor 60 miljoen euro op een jaar, red.). Als we groeien, zullen we meer hebben om te investeren.’

Vervaet: ‘Content is de grootste slokop van dat bedrag, de loonkosten van Streamz zijn met 20 medewerkers beperkt.'

Streamz is een extra reden om het tv-abonnement op te zeggen.