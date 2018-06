21st Century Fox aanvaardt Disney-bod van 71 miljard dollar

De Amerikaanse entertainmentwereld is in de ban van een biedstrijd rond 21st Century Fox, het media-imperium van miljardair Rupert Murdoch.

Disney bracht eind december een eerste bod uit op Fox, aan 28 dollar per aandeel (52 miljard dollar). Maar Disney kreeg concurrentie van kabelaar Comcast, dat een ongevraagd bod aan 35 dollar per aandeel deed (65 miljard dollar).

Avatar

Fox kondigt nu aan in te gaan op een nieuw, verbeterd bod van Disney, aan 38 dollar per aandeel. De deal is 'superieur' aan het voorstel van Comcast, zo vindt Fox.