35-jarige Chinees breekt potten met videoapp 'TikTok'

De Chinese videoapplicatie TikTok sloopte de grens van een miljard downloads wereldwijd.

U kent het Chinese 'TikTok'? Dan hebt u tieners in huis. De Chinese videoapp, waar zelfgemaakte filmpjes niet langer dan 15 seconden duren, is meer dan kindertijdverdrijf. Het is een wereldwijd fenomeen. Het was in 2018 de vierde meest gedownloade mobiele applicatie wereldwijd, blijkt uit onderzoek van Sensor Tower.

Met 663 miljoen downloads, verspreid over de App Store van Apple en de Play Store van Google, nestelde de creatie van de 35-jarige Chinees Zhang Yiming zich zo tussen Facebook (771 miljoen) en Facebook-dochter Instagram (444 miljoen) op de lijst van meest gedownloade apps, games buiten beschouwing gelaten. Aanvoerder is WhatsApp - ook al een dochter van Facebook.

De videoapp sloopt zo en passant de kaap van 1 miljard downloads sinds de oprichting. Die cijfers verdienen nuance: het is niet omdat een app 1 miljard keer gedownload is, dat 1 miljard mensen die gebruiken. Volgens de recentste schattingen gebruiken dagelijks 150 miljoen mensen de app.

Exploot

Toch blijft TikTok een fenomenaal exploot. Het is niet het enige succes van de relatief onbekende software-ingenieur Yming. Onder de koepel van zijn bedrijf 'Bytedance' - opgericht in 2012 - valt Yiming de markt van nieuws en entertainment langs verschillende wegen aan.

663 miljoen Downloads De Chinese videoapp TikTok haalde vorig jaar 663 miljoen downloads.

Zo is Bytedance ook eigenaar van Jinri Toutiao (240 miljoen downloads). Dat is een gepersonaliseerde nieuwsapp die artikels suggereert op basis van eerdere interacties van de gebruiker met het platform. Zelflerende algoritmes zijn de drijvende kracht.

Yiming kruist ook binnen TikTok op een snuggere manier artificiële intelligentie met ons mobiel leven. We gaan ons pas betrokken voelen als content relevant voor ons is. Met die aanpak slaagt Yiming waar alleen Facebook-baas Mark Zuckerberg lijkt in te slagen: zijn mobiele applicaties zodanig verslavend maken dat ze op maar weinig smartphones ontbreken.

Zuckerberg

Over Yiming is veel minder geweten dan over zijn Californische evenknie. Hij studeerde af als software-ingenieur aan de Nankai-universiteit, in een voorstad op twee uur van Peking. In een speech voor zijn alma mater in 2015 vergeleek hij zichzelf met Zuckerberg en voormalig Uber-CEO Travis Kalanick.

Daarna leerde hij het klappen van de zweep bij het Chinese vlucht- en hotelboekplatform Kuxun, dat in 2009 in handen van TripAdvisor viel. In 2012 was het tijd voor een eigen bedrijf. Yiming dacht bij de oprichting meteen schaamteloos internationaal.

TikTok werd de naam van de videoapp buiten China, Douyin de naam binnen China. In 2017 nam TikTok een andere videoapp, Musical.ly, over, voor 1 miljard dollar. Het was niemand ontgaan dat Musical.ly al een fanbasis had in het Westen, en in Silicon Valley.

Musical.ly

In augustus vorig jaar ging Musical.ly op in TikTok. Sindsdien is de naam TikTok ook in onze contreien bekend. Een relatief jonge Chinese softwareknutselaar heeft zo een globale hit, en een van China's duurste groeibedrijven, op zijn naam. Bytedance is gewaardeerd op 75 miljard dollar.