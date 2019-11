Amazon zet aanval in op Spotify met gratis variant

De Amerikaanse e-commercereus Amazon waagt zich met een gratis versie van zijn muziekstreamingdienst op het terrein van marktleider Spotify. Maar het houdt ook de eigen e-commerceambities in het achterhoofd.

De oorlog tussen de muziekstreamingdiensten - met het Zweedse Spotify, het Amerikaanse Apple Music en Amazon Music als belangrijkste protagonisten - is sinds maandagavond weer iets interessanter geworden. Amazon kondigde in een blog aan dat het zijn gratis versie van Amazon Music, mét reclame, uitrolt naar het brede publiek.

1. Wat biedt Amazon aan?

Amazon had tot nog toe al verschillende varianten van zijn muziekstreamingdienst in de aanbieding: HD, Unlimited en Prime. Voor die varianten moest de muziekliefhebber steevast betalen. Het prijskaartje varieerde: ofwel maakte het deel uit van Amazons Prime-lidmaatschap (dat ook gratis leveren van pakjes omvat), ofwel moest de klant extra betalen (voor excellente kwaliteit tot wel 14,99 dollar per maand).

Het Amerikaanse technologiebedrijf rolt nu een gratis variant uit. Klanten uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland zullen gratis kunnen luisteren, al moeten ze daarvoor wel reclameboodschappen slikken. Amazon had de optie eerder dit jaar al geïntroduceerd bij mensen die een Amazon-luidspreker (de 'Echo') bezitten. Nu is het brede publiek aan de beurt, via een app of online.

2. Hoe positioneert Amazon zich op de markt?

Amazon schuift met de reclameoptie op van het 'premium'- naar het 'freemium'-model. Amazon-klanten zullen kunnen kiezen of ze betalen om muziek te streamen, met meer opties en een betere kwaliteit. Of ze gaan voor goedkoop en luisteren met reclame.

Opties voor de Belgische consument Spotify 'Free' - gratis luisteren, met reclame 'Premium' - gratis luisteren, zonder reclame, on demand, offline downloaden. Individueel account voor 9,99 euro, aparte formules voor studenten (4,99 euro) en gezinnen (zes accounts voor 14,99 euro). Apple Music Geen gratis aanbod 'Apple Music' - Gratis luisteren, zonder reclame, on demand, offline downloaden. Individueel account voor 9,99 euro, aparte formules voor studenten (4,99 euro) en gezinnen (zes accounts voor 14,99 euro). Amazon Music Geen gratis aanbod (voorlopig) 'Amazon Music Unlimited' - Gratis luisteren, zonder reclame, on demand, offline downloaden. Individueel account voor 9,99 euro, aparte formule voor gezinnen (zes accounts voor 14,99 euro).

In het 'freemium'-segment komt Amazon de Zweedse marktleider Spotify tegen. Spotify heeft 248 miljoen gebruikers die maandelijks een keertje actief zijn. Daarvan kiezen 141 miljoen voor de gratis versie met reclame. Apple Music heeft alleen een 'premium'-aanbod; buiten een proefperiode is gratis luisteren niet mogelijk.

3. Is dit een aanval op Spotify?

Het aandeel van de Zweedse muziekstreamingdienst Spotify kreeg dinsdag een tik van ongeveer 5 procent in reactie op het nieuws dat Amazon zich op de markt waagt. Daarbij hoort wel de voetnoot dat het aandeel van Spotify er sinds zijn introductie in april 2018 een volatiel leven op heeft zitten.

Het gratis aanbod van Amazon is ook niet volledig vergelijkbaar met dat van Spotify. Amazon belooft toegang 'duizenden playlists en radiostations'. Maar muziekliefhebbers kunnen geen individuele nummers opzoeken of opnieuw afspelen, merken tal van Amerikaanse vakbladen, zoals TechCrunch en Variety op. Spotify biedt meer opties op dat vlak.

4. Spelen er andere motieven?

Voor Amazon is de muziekstreamingdienst niet alleen een doel, maar ook een middel. Het geeft ook de e-commerceambities van het bedrijf een duwtje in de rug. Muziekliefhebbers die luisteren naar de Spotify-variant van de muziekstreamingdienst, laten zich na verloop van tijd misschien ook verleiden tot de betalende Prime Music (toegang tot 2 miljoen nummers, geen reclame).

Het Prime-lidmaatschap geeft Amazon-klanten allerlei voordelen, zoals gratis leveringen en toegang tot de videostreamingdienst Prime Video. Klanten die een Prime-abonnement voor de muziekstreamingdienst nemen, gaan misschien ook meer pakjes bestellen omdat leveringen dan gratis zijn.

5. Wie wint de strijd?

Spotify is tot nog toe onbedreigd marktleider in het Westen, met 248 miljoen maandelijkse gebruikers, waarvan 141 miljoen die gratis luisteren. Apple sloopte in juni de kaap van 60 miljoen gebruikers voor zijn volledig betalende dienst. In China is Tencent Music de leidende kracht, met 800 miljoen gebruikers op diverse platformen.