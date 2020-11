Apple halveert commissie voor deel appontwikkelaars

De Amerikaanse techreus Apple halveert de commissie voor ontwikkelaars die apps aanbieden in de App Store en die tot 1 miljoen dollar omzet per jaar halen. De maatregel zal critici van de App Store niet doen zwijgen.

Voor die groep ontwikkelaars verlaagt het techbedrijf uit het Californische Cupertino de commissie die het aanrekent op verkopen in de App Store van 30 procent naar 15 procent. Ook de nieuwkomers genieten van het kortingstarief, meldt het bedrijf woensdag. Het gaat om het merendeel van de ontwikkelaars, aldus het bedrijf.

Apple zegt dat het zo ontwikkelaars wil steunen tijdens de coronacrisis. Of nog: innovatie versnellen en kleine bedrijven en onafhankelijke ontwikkelaars ondersteunen.

De tariefwijziging gaat in op 1 januari. In aanmerking komen ontwikkelaars die het voorgaande kalenderjaar onder de drempel van 1 miljoen dollar omzet uit de appverkoop blijven. Wie tijdens het jaar de kaap overschrijdt, betaalt vanaf dan 30 procent commissie. Wie onder de grens 1 miljoen valt tijdens een kalenderjaar kan het jaar nadien opnieuw van het tarief van 15 procent genieten.

Kritiek

In september richtte een groep van 13 appuitgevers, de Coalition for App Fairness, een coalitie op om de praktijken van appwinkels aan te klagen. Vooral Apple moest het ontgelden. Hun eisen gaan verder dan het verlagen van het tarief. De coalitie wil komaf maken met het monopolie van appwinkels of betaalsystemen.