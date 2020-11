Apple onder vuur

Topman Tim Cook van Apple is bezig aan een moeilijke week. Woensdagavond kreeg zijn bedrijf een boete in de zaak Batterygate, eerder die dag was er volop discussie over de App Store, maandag ging het over privacy. De drift tot controleren en monopoliseren van Apple wordt steeds meer in vraag gesteld.

Zo'n 113 miljoen euro kost het Apple om een schikking te treffen in het onderzoek door enkele tientallen Amerikaanse staten naar de manier waarop het bedrijf omsprong met oudere iPhones.

In 2017 zagen gebruikers van oudere iPhones hun toestellen plots trager worden. Apple werd ervan beschuldigd de oudere toestellen opzettelijk minder performant te maken om de gebruikers aan te zetten tot het kopen van nieuwere exemplaren.

Apple legde uit dat het wou voorkomen dat toestellen onverhoeds zouden sluiten door verslijtende batterijen waar steeds hogere eisen werden aan gesteld.

Transparantie

Het kwam zelfs tot een publieke verontschuldiging door Apple, dat korting gaf op vervangbatterijen. Maar het kwaad was geschied. 'Big Tech moet stoppen met het manipuleren van consumenten en moet hen de hele waarheid vertellen over hun praktijken en producten', zei procureur-generaal Mark Brnovich van Arizona.

Privacy

Het voorbije weekend waren er klachten over vertragingen bij het opstarten van apps op Mac-computers. De vertragingen bleken te maken te hebben met het mechanisme dat van elk programma dat wordt gebruikt op een Mac de identificatie doorstuurt naar Apple.

Een veiligheidsonderzoeker, Jeffrey Paul, schreef een vlammende blogpost met als titel 'Your Computer Isn't Yours'. Apple antwoordde niet expliciet op de post, maar publiceerde een document over Gatekeeper, een technologie die online de veiligheid van apps checkt. 'We monitoren niet wat gebruikers doen met hun toestel', klonk het. Maar toch werden toegevingen gedaan. IP-adressen zouden niet langer worden geregistreerd. Volgend jaar krijgt de gebruiker ook de mogelijkheid om de controles simpelweg niet toe te laten. Maar opnieuw werd minstens de indruk gewekt dat er iets gebeurde dat de gewone gebruiker niet wist, en dat nu ongedaan moet worden gemaakt.

Ondertussen diende de Oostenrijkse privacyactivist Max Schrems klacht in tegen bij de Franse en Spaanse autoriteiten. Apple slaat volgens hem gegevens op van iPhone-gebruikers op zonder die om hun toestemming te vragen. De gewraakte code heet Identifier for Advertisers (IDFA).

Die aanval was onverwacht, want Apple was net in het nieuws gekomen omdat het de toegang van adverteerders en platformen zoals Facebook tot de onlinegewoontes van consumenten stevig wil inperken. 'Wij willen de gebruikers de volledige controle geven over hun data', reageerde het bedrijf , dat de beweringen van Noyb 'factueel onjuist' noemt.

Oorlog over de App Store

Woensdag achtte Apple de tijd rijp om positief in het nieuws te komen. Het halveert de commissie voor ontwikkelaars die apps aanbieden in de App Store en die tot 1 miljoen dollar omzet per jaar halen. De commissie gaat voor hen van 30 procent naar 15 procent. De schattingen over de financiële impact voor Apple lopen uiteen. Er worden voor 2021 bedragen genoemd van 600 miljoen dollar tot 1,6 miljard dollar. Dat laatste bedrag komt neer op 0,5 procent van de totale jaarlijkse inkomsten.

Voor de critici is de maatregel hoe dan ook naast de kwestie. De Coalition for Fairness bijvoorbeeld, waaronder zowel het gamingbedrijf Epic Games als de datingapp Tinder, de muziekapps Spotify en Deezer als de uitgevers van nieuwsmedia vallen (ook de Vlaamse), wil komaf maken met het monopolie van Apple inzake de appwinkel en het betaalsysteem.

Volgens Epic Games, waarvan de game Fortnite niet meer in de appwinkel mag en dat procedeert tegen Apple, krijgt ook een grote partij zoals Amazon een forse korting op de commissies. Waarom zij dan niet? Telkens hameren critici op een gebrek aan transparantie en het misbruiken van een machtspositie.

'Energie komt van de klant'

Gaat al de kritiek leiden tot daadkrachtig ingrijpen van overheden waarbij het bedrijfsmodel van Apple op de schop gaat? Financieel econoom Tom Simonts van KBC ziet dat niet direct gebeuren. 'De energie in zo'n ecosysteem komt van de klant. En die is in het geval van Apple best tevreden', aldus Simonts.