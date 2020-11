Beheersovereenkomst VRT zet kwaad bloed in medialand

De Vlaamse productiehuizen en de commerciële mediabedrijven hebben forse kritiek op de ontwerptekst van de nieuwe beheersovereenkomst met de VRT. ‘Sommige passages getuigen van een manifest gebrek aan sectorkennis.’

De beheersovereenkomst met de VRT tekent de krijtlijnen uit waarbinnen de openbare omroep haar opdracht moet vervullen tussen 2021 en 2025. Een ontwerptekst van de overeenkomst, die gisteren uitlekte in De Standaard en die De Tijd kon inkijken, lokt ontgoochelde reacties uit bij andere mediaspelers.

‘In tegenstelling tot bij alle vorige beheersovereenkomsten werden we deze keer niet betrokken bij de redactie van passages die voor onze sector relevant zijn’, zegt An Jacobs van de Vlaamse Onafhankelijke Film- en Televisieproducenten (VOFTP). ‘De rol van externe productiehuizen wordt in deze tekst volledig miskend.’

Voor de eerste keer werden we niet betrokken bij de redactie van relevante passages in de beheersovereenkomst. AN JACOBS GEDELEGEERD BESTUURDER Vlaamse Onafhankelijke Film- en Tv-producenten

Sommige passages getuigen van een manifest gebrek aan sectorkennis, zegt Jacobs. ‘De VRT krijgt de opdracht zich verder te professionaliseren in internationale verkoop van producties, terwijl dat een expertise op zich is. Zeker voor fictie doen de meeste omroepen een beroep op distributeurs, met uitzondering van de BBC.’

De VRT wordt in de overeenkomst verplicht om 18,25 procent van haar inkomsten te besteden bij de externe creatieve sector. Dat komt neer op een bevriezing op het huidige percentage, terwijl dat de voorbije jaren stelselmatig toenam. ‘Eigenlijk is zelfs sprake van een daling omdat de groep begunstigden veel groter wordt’, zegt Jacobs. Zo moet 1 procentpunt verplicht gaan naar audioproducties (podcasts), en voortaan vallen ook ‘digitale formaten’ onder de bestedingsplicht. ‘Onder die definitie vallen ook gamebedrijven en websitebouwers’, zegt Jacobs.

Ook de belangrijkste commerciële mediabedrijven - DPG Media, SBS, Mediafin, Mediahuis en Roularta - zien in de tekst verschillende passages die ingaan tegen de ambitie van de Vlaamse regering om het media-ecosysteem te versterken tegenover buitenlandse spelers. ‘In plaats van concreet na te gaan hoe kan samengewerkt worden om de sector gezamenlijk te versterken, staan in de tekst zaken waarmee de VRT vooral zichzelf meer mogelijkheden geeft’, klinkt het in een gezamenlijke reactie aan De Tijd.

Zo krijgt de VRT nog veel armslag om langere tekstartikels te publiceren op zijn nieuwssite, in concurrentie met de betalende artikels van kranten en tijdschriften. Waar het regeerakkoord voorschreef dat de VRT ‘marktversterkend’ moet zijn voor de hele sector, komt dat woord niet meer voor in de beheersovereenkomst. Met name in de passages over het gratis streamingplatform VRT NU missen de commerciële spelers een aanpak om de markt te versterken en zien ze vooral veel vrijheid voor de VRT.

De ontwerptekst bevat nog geen informatie over het financiële plaatje voor de VRT, waarover nog onderhandeld wordt. In functie van de centen kan de tekst worden aangepast. De Vlaamse regering hoopt de definitieve overeenkomst voor Kerstmis af te kloppen.