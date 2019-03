Belga-journalisten staken tegen ontslagen

CEO Patrick Lacroix wijt de maatregel aan de tegenvallende commerciƫle resultaten. 'We kampen met dalende advertenties en de digitale transformatie', zegt Lacroix. 'Terwijl onze inkomsten van mediabedrijven niet stijgen, gaan de redactionele kosten wel de hoogte in. Daarom is deze redactionele ingreep noodzakelijk.'

Diensten schrappen

'Dit is problematisch', reageert Belga-journaliste Mieke Van Der Helst. 'We moeten 24 uur per dag met een minimumbezetting het nieuws volgen. We zitten echt op ons tandvlees.'