Belgen kunnen nu ook op Facebook comakijken

Het aanbod online video's in België breidt nog wat uit. Met 'Watch' gaat Facebook de strijd aan met andere streamingdiensten in ons land.

Advertenties

Op Facebook Watch stonden bij de lancering logischerwijs vooral Amerikaans geïnspireerde series . Een van die series was 'Returning The Favor', een documentaire waarin presentator Mike Rowe op zoek gaat naar Amerikanen die aan gemeenschapswerk doen.

Het is niet duidelijk of er op Facebook Watch snel lokale inhoud komt. Als dat niet het geval is, is het de vraag of de Belgen de weg naar de aparte videotab zullen vinden.