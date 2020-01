België legt nauwelijks privacyboetes op

Google kreeg in Frankrijk een boete van 50 miljoen euro waartegen het in beroep ging.

De Belgische privacywaakhond heeft nog maar voor 39.000 euro boetes uitgeschreven wegens schendingen van de Europese GDPR-datawetgeving. In Frankrijk staat de teller op 51,1 miljoen.

Uit een overzicht van het advocatenkantoor DLA Piper blijkt dat de sanctionering van schendingen van de data- en privacyregels sterk uiteenloopt in Europa. Elke lidstaat heeft zijn eigen regulator die moet toezien op de naleving van de regels. In ons land is dat de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Met slechts 39.000 euro aan boetes is ons land bij de minst strenge van Europa. De Belgische boetes werden onder meer opgelegd aan politici die via hun ambt aan persoonlijke gegevens waren geraakt die ze hadden gebruikt in hun persoonlijke verkiezingscampagne.

Google

Nergens staat de teller al hoger dan in Frankrijk (51,1 miljoen euro), maar dat is grotendeels te wijten aan één boete van 50 miljoen euro die aan Google werd opgelegd. Ook in Duitsland (24,5 miljoen), Oostenrijk (18,1 miljoen) en Italië (11,5 miljoen) staat de boeteteller al op dubbele cijfers. Alles bij elkaar werden in heel Europa, tot en met 17 januari, voor 114 miljoen euro boetes uitgeschreven.

Maar er zijn ook landen waar nog helemaal geen GDPR-boetes werden uitgeschreven, zoals Luxemburg, Finland, Estland en Ierland. In dat laatste land zijn de Europese hoofdzetels gevestigd van heel wat Amerikaanse techreuzen zoals Apple en Facebook.