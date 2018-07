Belgisch videoproductiebedrijf komt in Franse handen

Het Brusselse groeibedrijf 87seconds gaat op in de Franse groep Datawords. Het hoopt zo toegang te krijgen tot grotere klanten.

Volgens cijfers van netwerkbeheerder Cisco zal in 2021 82 procent van het internetverkeer uit video bestaan.

De Brusselse scale-up 87seconds surfte de voorbije jaren al handig mee op die explosie aan video, met de productie van bedrijfsvideo's voor zowel interne (opleiding, mededelingen,...) als externe (advertenties) doelen. De omzet stoomde vorig jaar door naar 5,5 miljoen euro . 87seconds stelt 70 mensen te werk, in zes kantoren (Brussel, Amsterdam, Lyon, Parijs, Madrid en Genève).

Voor de volgende stap kiest 87seconds opmerkelijk genoeg niet voor externe financiering. 87seconds laat zich overnemen door Datawords , een specialist in online marketing. Via die weg hoopt de Brusselse scale-up meer multinationals als klanten te versieren.

Grotere markt

'We konden de grotere merken wel van onderuit verleiden voor campagnes, maar we botsen daar toch op onze limieten', stelt mede-zaakvoerder Philip Swinnen. Datawords, dat de voorbije jaren nog twee andere bedrijfjes overnam, heeft een betere toegang tot die grotere merken.

Volgens Swinnen en stichter Thibaut Dehem is het niet toevallig dat ze terecht komen bij een Franse partner. 'Het marktpotentieel , met grote bedrijven zoals Michelin, is er veel groter', stelt Dehem . Frankrijk woog nu qua omzet al zwaarder door voor 87seconds dan België.

Verspreiding

Datawords neemt honderd procent van de aandelen over, maar laat 87seconds als merk overeind. In Frankrijk gaat 87seconds samen met het andere overgenomen videoproductiebedrijf Digiprod, maar 87seconds wordt er wel de merknaam. Het management blijft aan boord en herinvesteert de return in Datawords.