Belgisch voetbal en 'Strafpleiters' duwen Vier-moeder naar winst

Voetbal

Die verbreding toont zich in de cijfers van De Vijver Media. De omzet uit producties voor externen ging in 2017 bijna maal twee, van 18,5 naar 32,6 miljoen euro. Daarin zit ook de captatie van het Belgisch eersteklassevoetbal, die Woestijnvis doet voor Proximus en Telenet.

Telenet

Mede dankzij de omzetgroei blijft De Vijver Media onderaan in de plus, in tegenstelling tot in 2016. De Vijver Media boekte vorig jaar 6,4 miljoen euro nettowinst. In 2016 stond er nog een nettoverlies van 1,2 miljoen euro in de boeken.