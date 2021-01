Big Tech haalt Twitter-variant Parler offline

Parler is niet meer beschikbaar in de app-winkels en Amazon heeft de socialenetwerkapp van zijn servers gegooid.

Zowel de app als de website van Parler is uit de ether gehaald. Volgens Amazon bedreigt het geliefkoosde sociale netwerk van extreemrechts Amerika de openbare veiligheid.

Amazon gooide Parler maandagochtend van zijn servers. Eerder schrapten Apple en Google de app van het sociale netwerk uit hun app-winkels.

De drie techbedrijven stellen dat het platform te weinig onderneemt tegen zijn gebruikers die aanmoedigen of aanzetten tot het gebruik van geweld. 'Parler vormt een heel reëel risico voor de openbare veiligheid', schreef Amazon naar Parler.

Twitter-alternatief Parler, opgericht in 2018, telt vier miljoen actieve leden. Het werd de geliefkoosde plek van extreemrechts om er zijn gedachtegoed en complottheorieën openlijk en vrij van censuur te delen.

Oproep tot executie Mike Pence

De oproepen om het Capitool te bestormen werden via Parler verspreid. Na de ongeziene bestorming waar vijf doden vielen circuleerden oproepen om op 19 januari, daags voor de inauguratie van Joe Biden, opnieuw naar Washington te trekken. Pro-Trump advocaat Lin Wood riep op het platform op tot de executie van vicepresident Mike Pence. 'Get the firing squads ready. Pence goes FIRST', luidde het bericht.

Parlers populariteit schoot omhoog nadat Facebook en Twitter naar aanleiding van het coronavirus en de Amerikaanse verkiezingen hun spelregels over fake news en haatberichten hadden verstrengd. De jongste maanden kreeg de app een extra boost dankzij de complottheorieën over de verkiezingen en de 'Stop the Steal'-campagne die volgde op de nederlaag van Donald Trump. Twitter schrapte zaterdag Trumps account, na een eerdere schorsing, definitief.

Elk bedrijf, gaande van sms-diensten en e-mailproviders tot onze advocaten, heeft ons op dezelfde dag gedumpt. John Matze CEO van Parler

Parler-topman John Matze verklaarde zaterdag - dus nog voor zijn platform offline werd gehaald - dat Amazon, Google en Apple samenspannen om concurrentie onmogelijk te maken. 'Ze zullen niet winnen! We zijn 's werelds laatste hoop op vrije meningsuiting en vrije informatie.'

Een dag later liet Matze - die volgens zijn LinkedIn-profiel in 2017 drie maanden voor Amazon werkte - uitschijnen dat dit het einde van Parler kan betekenen. 'We doen ons best om zo snel mogelijk weer online te gaan. Maar dat is heel moeilijk omdat elke leverancier waarmee we praten niet met ons wil samenwerken, omdat Apple noch Google het goedkeurt', verklaarde Matze zondag op Fox News.