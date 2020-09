Big tech en adverteerders pakken haatboodschappen aan

De overeenkomst om sociale media minder toxisch te maken wordt woensdag aangekondigd door de World Federation of Advertisers (WFA), een lobbygroep van adverteerders die naar eigen zeggen 90 procent vertegenwoordigt van de jaarlijkse uitgaven voor marketingcommunicatie. De WFA was de belangrijkste trekker van een overleggroep tussen de bigtechbedrijven en de advertentiewereld.

Dit is een mijlpaal in het herstellen van het online vertrouwen.

Naast eenvormige definities werd ook een eenvormige rapportering afgesproken, die vanaf volgend jaar in gebruik wordt genomen. Er zou ook een onafhankelijk toezicht komen, en betere tools om boodschappen van adverteerders niet meer te laten verdrinken in een poel van toxische boodschappen.

Luis Di Como van Unilever, een van ’s werelds grootste adverteerders, heeft het in een persbericht over een ‘mijlpaal in het herstellen van het online vertrouwen’. Je kan het niet in één keer veranderen, maar dit is een belangrijke stap in de goede richting, klinkt het.