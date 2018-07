Britse boete dreigt voor Facebook

De Britse privacywaakhond wil Facebook een boete van een half miljoen Britse pond opleggen wegens het schandaal rond Cambridge Analytica. Dat is de hoogst mogelijke boete.

Volgens Elizabeth Denham, het hoofd van de Information Commissioner's Office (ICO), heeft Facebook de wet overtreden door de persoonlijke informatie van gebruikers onvoldoende te beschermen. Facebook was ook niet transparant over hoe andere bedrijven data verzamelden op het platform. ICO voert sinds februari een onderzoek naar de zaak.

EU-commissaris voor Consumentenzaken Věra Jourová staat achter ICO, zegt ze. 'Socialemediabedrijven, politieke partijen en handelaars in gegevens lijken te profiteren van nieuwe technologieën maar tonen weinig openheid en verantwoordelijkheid tegenover de kiezers. We moeten dat snel veranderen, want niemand mag verkiezingen winnen met illegaal verkregen data.’