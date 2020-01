CEO ad interim Hellemans: 'VRT moet uit het defensief'

Leo Hellemans, die de VRT al eerder depanneerde als gedelegeerd bestuurder, moet de knoop aan de Reyerslaan ontwarren.

De Vlaamse Regering stelde maandagochtend op een elektronische ministerraad Leo Hellemans, die in 2016 met pensioen ging als gedelegeerd bestuurder van de VRT, opnieuw aan als topman van de openbare omroep. Hij komt ad interim aan het roer, na het ontslag van Paul Lembrechts. Die struikelde nadat hij het ontslag van zijn nummer twee geëist had. De raad van bestuur volgde hem daarin niet.

Hellemans blijft aan tot een nieuwe CEO, idealiter nog voor de zomer, aantreedt. Hij krijgt twee taken. Hij moet het conflict in het directiecomité, dat leidde tot het ontslag van Lembrechts, ontzenuwen. Tegelijk moet hij de voorbereidingen opstarten voor de onderhandelingen over de nieuwe beheersovereenkomst.

In 2014 depanneerde Hellemans de VRT al eens, toen toenmalig CEO Sandra De Preter ziek uitviel. Ook nu komt Hellemans eerder onverwacht op het toneel. Minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) had de voorbije weken meerdere gesprekken met Hellemans over de crisis, wat uitmondde in zijn aanstelling.

Functionering

Die opdracht wordt geen sinecure voor de VRT-veteraan. De samenstelling van het directiecomité is een topprioriteit. Directeur informatie Liesbet Vrieleman, directeur financiën Lieven Vermaele, directeur technologie Stijn Lehaen en hr-baas Hans Cockx spraken zich eind december fors uit tegen de stijl van directeur Media & Productie Peter Claes. Ze schaarden zich zo achter Lembrechts.

In de nieuwe beheersovereenkomst zullen we breder moeten durven denken, ruimer dan alleen in termen van besparingen. Leo Hellemans CEO ad interim VRT

Claes staat tot nader order op non-actief. Hellemans belooft snel duidelijkheid over zijn directiecomité. Volgende week treedt een nieuwe raad van bestuur aan. Hellemans moet die raad van bestuur een voorstel doen over de samenstelling van zijn directiecomité. De vergadering van volgende week is een installatievergadering, de eerste echte vergadering is op 17 februari. Tegen dan moet er zeker duidelijkheid zijn.

Een belangrijk element wordt het rapport dat extern bemiddelaar en headhunter Fabian Van Vrekhem opstelde. Van Vrekhem kwam eind december aan zet om het conflict te ontzenuwen, wat uiteindelijk mislukte. Dalle gaf maandag aan dat er zeker 'functioneringsproblemen' zijn met Claes, Hellemans belooft zeker contact te zoeken met Van Vrekhem.

Defensief

Ook over de voorbereiding van de nieuwe beheersovereenkomst, die op 1 januari van start moet gaan, heeft Hellemans zo zijn ideeën. Hij laakte maandag dat de VRT de afgelopen jaren te veel in het defensief zat over de opgelegde besparingen.

'De besparingen op korte termijn zijn zeker haalbaar', zei Hellemans. 'In de nieuwe beheersovereenkomst zullen we breder moeten durven denken, ruimer dan alleen in termen van besparingen.' Hellemans pleit daarbij voor gesprekken met de commerciële omroepen.