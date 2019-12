Charlie Magazine trekt de stekker eruit

Charlie Magazine, het online medium met een feministische focus, stopt er eind dit jaar definitief mee.

De redactie van Charlie Magazine, een onafhankelijk medium dat zich profileert als een 'uitdagend en taboeloos online magazine', zal vanaf 1 januari geen nieuwe artikels meer publiceren. Dat kondigt het dinsdag aan in een blogpost.

2.000 Aantal abonnees Charlie Magazine had 2.000 abonnees.

In oktober zette Charlie de publicatie van zijn bookzines, papieren magazines, al stop. Het gaf toen al aan dat de online toekomst ook onzeker was. Charlie Magazine had 2.000 abonnees, maar zegt dat de inkomsten daaruit niet voldoende zijn om de werking voort te zetten.

Benjamin Dalle

Het medium wijst met een beschuldigende vinger naar Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V). 'We hebben alles geprobeerd, we hebben overal aangeklopt, maar als zelfs de minister van Media de meerwaarde niet inziet van meerstemmigheid in het medialandschap, dan houdt het ook voor ons op.'

Charlie Magazine claimt dat het in Vlaanderen onmogelijk is een onafhankelijk medium uit te bouwen zonder steun van een overheid of grote partner. De nieuwe Vlaamse regering trekt in 2020 geen geld meer uit voor het Vlaams Journalistiek Fonds, dat bedoeld is om innovatieve journalistieke projecten te ondersteunen.