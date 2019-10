Charlie stopt met printmagazines

Charlie werd in 2015 opgericht door Jozefien Daelemans, die daarvoor tien jaar bij het vrouwenblad Flair had gewerkt. Ze wilde ook een blad voor vrouwen, maar met een meer uitgesproken boodschap van diversiteit en vrouwelijk zelfbewustzijn.

Partner

Charlie haalde begin dit jaar nog 100.000 euro op met een crowdfunding en probeerde de voorbije maanden een structurele partner te vinden. Zonder succes. ‘Overal werden we enthousiast ontvangen. Dat Charlie een mooi merk is en een waardevolle stem in het medialandschap, hoorden we. Maar telkens volgde een tijdje later de boodschap dat er intern te veel uitdagingen of andere prioriteiten waren.’