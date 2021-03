Concurrentie haalt Clubhouse in

Clubhouse kampt momenteel met twee beperkingen: gebruikers moeten een iOS-toestel hebben en potentiële gebruikers moeten een uitnodiging krijgen. Het is wellicht wachten tot de zomer voor de app breed toegankelijk is.

Twitter Spaces

Dat is anders bij het rivaliserende Twitter Spaces. Deze maand krijgen ook Android-gebruikers de kans deel te nemen aan 'rooms', waar net als op Clubhouse over allerlei onderwerpen wordt gepraat. Vanaf april zou volgens mediaberichten iedereen kunnen luisteren, praten en rooms opstarten op Twitter Spaces.

Facebook

Ook Facebook zit niet stil. Topman Mark Zuckerberg, die meerdere optredens in Clubhouse achter de rug heeft, is geïntrigeerd door audiochat. Facebook werkt aan een eigen versie.

Op screenshots, die werden verspreid door een ontwikkelaar die de code analyseerde van de Android-app van Facebook, is te zien dat Facebook zijn Messenger-berichtenapp zou uitbreiden. Gebruikers zouden kunnen kiezen tussen een publieke audioroom, een audioroom voor vrienden en een videoroom voor vrienden. De screenshots tonen rooms naar het model van Clubhouse, met een onderscheid voor de sprekers op het virtuele podium, een verzameling van mensen die worden gevolgd door de sprekers en het publiek. Facebook beklemtoont dat het niet over een werkend product gaat.

Telegram

Het genre van de sociale audio-app zal volgens experten een eigen plaats krijgen, maar er is onzekerheid over wat gebeurt na de pandemie. Clubhouse komt in de buurt van 13 miljoen downloads wereldwijd. In België is het in de App Store weggezakt naar plaats 124 van meest gedownloade applicaties.