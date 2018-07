Diversiteit en inclusiviteit, het zorgt ook op doorgaans heel breeddenkende plekken voor discussie. Zoals op de belangrijkste sciencefictionbijeenkomst van de planeet.

Congresgangers met staarten en pluizige konijnenoren. Of verkleed als vos. Ik zag ze vorig decennium op een community convention van Second Life. Die vossen en konijnen vertegenwoordigden de gemeenschap van ‘furries’ in die virtuele wereld. Zelfs in die excentrieke wereld is hun bestaan controversieel. Sommige plaatsen gelden als ‘fur-friendly’, op andere plaatsen worden furries virtueel buitengekeken.

Voor verkleedpartijen en rollenspellen op veel grotere schaal kan je deze zomer terecht op Worldcon, de World Science Fiction Convention, die midden augustus plaatsheeft in het Californische San José. De eerste editie dateert van 1939, toen er in New York een paar honderd deelnemers opdaagden. Vorig jaar in Helsinki trok Worldcon meer dan 8.700 deelnemers.

Het evenement levert altijd prachtige beelden op van deelnemers die aan ‘costume play’ (‘cosplay’) doen, een subcultuur waarbij deelnemers zich verkleden in karakters uit de sciencefiction- en fantasygenres.

In de online community LambdaMOO kon je mannelijk, vrouwelijk of spivak zijn.

Ooit werd daar meewarig om geglimlacht, maar tegenwoordig is het gedrag van de Worldcon-gangers big business. Hun reactie op trailers van films wordt angstvallig in de gaten gehouden. Ook worden tijdens Worldcon de toonaangevende Hugo Awards voor sciencefiction en fantasy toegekend.

Je zou denken dat de 76ste editie van zo’n belangrijk evenement gesmeerd verloopt, maar dat blijkt niet het geval. Ook hier is sprake van controverse. De organisatoren kondigen een paar weken voor de start aan dat het programma helemaal wordt herbekeken.

Puppies

De cultuuroorlog die de Verenigde Staten teistert, laat immers ook Worldcon niet onberoerd. In 2015 manifesteerden zich de conservatieve groepen Sad Puppies en Rabid Puppies, die de Hugo-nominaties trachtten te beïnvloeden. De Puppies verzetten zich tegen het in hun ogen onterechte succes van niet-blanke, niet-mannelijke auteurs en karakters. Dat succes is volgens de Puppies niet te danken aan echte verdiensten, maar aan de politieke vooringenomenheid van academische, linkse kringen.

Dit jaar was er opnieuw heisa, bericht onder meer de techsite The Verge. Deelnemers klaagden dat activiteiten werden geschrapt omdat ze ‘niet populair genoeg’ waren, zoals panels over de ervaringen van holebikunstenaars en niet-blanke auteurs.

Ook had er een incident plaats met Bogi Takács, een Joodse, genderloze en neuro-atypische Hongaarse finalist voor de Hugo Awards. Takács gebruikt in het Engels e/eir als genderloze voornaamwoorden. Die zogenaamde Spivak-voornaamwoorden wonnen begin jaren negentig aan populariteit in de online community LambdaMOO. In die community konden de leden als gender naast mannelijk en vrouwelijk ook ‘spivak’ aangeven, genoemd naar de wiskundige Michael Spivak die de alternatieve voornaamwoorden creëerde. In de biografie van Takács op de site van Worldcon werden de spivak-voornaamwoorden evenwel vervangen door mannelijke voornaamwoorden, tot grote consternatie van de auteur.

Als er op Worldcon al geen gevoeligheid is voor andere dan mainstreamkeuzes en onderwerpen, waar dan nog wel? Tal van auteurs en vooraanstaande deelnemers protesteerden en toonden zich bereid hun panels ter beschikking te stellen van collega’s die niet aan bod dreigden te komen. De voorzitter van Worldcon, Kevin Roche, zag de bui evenwel hangen. ‘We zullen beter doen’, kondigde hij aan. ‘Ik ben er kapot van dat we zo faalden.’ Het programma wordt hertekend en de voorzitter verontschuldigde zich persoonlijk bij Takács.