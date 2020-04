DPG Media lanceert permanent live nieuwskanaal

De nieuwssite HLN.be pakt uit met een permanente livestream. 'Een oude droom die uitkomt', zegt Geert Dewaele van mediabedrijf DPG Media.

Wie de site van Het Laatste Nieuws bezoekt, zal voortaan altijd nieuws live kunnen volgen. Welk nieuws? 'Daar zullen we wat creatief naar moeten zoeken', zegt Geert Dewaele van News City, de eengemaakte redactie die onder meer de journalisten van Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws overkoepelt. 'Soms is dat een persconferentie die live wordt uitgezonden, zoals de dagelijkse persbriefings over de coronacijfers. Soms zullen we onze eigen livestream maken, bijvoorbeeld met beelden van de Belgische kust op een zonnige zomerdag.'

'De droom van een live nieuwskanaal was er altijd, maar voor een echte Vlaamse CNN is Vlaanderen te klein. Dankzij digitale technologie is er vandaag een groter aanbod van live nieuws', zegt Dewaele.

Ook in andere landen wint live nieuws aan belang in het media-aanbod. 'We zijn gaan kijken in Noorwegen en Zweden, waar enkele nieuwsmedia ermee bezig zijn. Maar daar werken ze met ankermensen in een studio. Dat zal bij ons niet het geval zijn.' De live uitzendingen worden op HLN.be aangevuld met geschreven informatie.

‘HLN Live is niet bedoeld als concurrentie voor VTM Nieuws, maar we werken wel samen. Het is vooral gericht op mobiele nieuwsconsumenten', zegt Dewaele. 'Een echt verdienmodel zit er voorlopig niet achter, al hebben we wel gesprekken met potentiële commerciële partners.'