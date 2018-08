De Mol krijgt internationale versie op Netflix-maat

Het Nederlandse productiehuis NewBe heeft de rechten gekregen op een internationale versie die kan lopen op een van de streamingplatformen.

De Mol, het programma waarmee in 1998 het toen nog prille Woestijnvis furore maakte, doet een nieuwe stap in zijn ontwikkeling.

Het Nederlandse productiehuis NewBe verwierf de optierechten om een internationale versie te maken. Zo'n wereldwijde aanpak moet het format klaarstomen voor de streamingplatformen, die ook wereldwijd opereren.

Gouden Roos

Dat is een erg vernieuwende aanpak, claimt NewBe zelf. Traditioneel slijt een productiehuis de rechten op een productie of serie via de landsgrenzen. De Mol zelf is zo al in meer dan 50 landen op televisie verschenen. Het programma kreeg in 2000 de Gouden Roos in Montreux.

50 De Mol De Mol heeft lokale versies gehad in meer dan vijftig landen.

Op dit ogenblik lopen er versies in België en Nederland. Maar The New Flemish Primitives, de bundeling van de productiehuizen Woestijnvis, De Filistijnen en DeMensen, ziet het groter.

VS

NewBe specialiseert zich in de ontwikkeling van formats voor streamingplatformen. 'Bij digitale platformen zijn landsgrenzen steeds minder relevant, terwijl de grenzen tussen de verschillende platformen juist steeds groter worden', stelt CEO Jeroen Koopman. Netflix vergt een andere aanpak dan Facebook Watch, besluit hij.