De Persgroep bouwt derde poot met zoeksites en prijsvergelijkers

De zoeksites en prijsvergelijkers van de mediagroep krijgen een volwaardige plaats naast de uitgeef- en audiovisuele activiteiten, en zijn al goed voor grofweg een tiende van de omzet.

Op zoek naar de juiste verzekering of hypotheek of meer inzicht in sparen en beleggen? Het is een markt waarin De Persgroep, in ons land uitgever van onder meer De Morgen en Het Laatste Nieuws, een steeds prominentere plaats probeert op te eisen. Bij de presentatie van de jaarresultaten krijgen de online diensten, het geheel aan zoeksites en prijsvergelijkers, voor het eerst een eigen plaats als aparte pijler naast uitgeven en radio en tv.

De ambities werden al duidelijk toen De Persgroep de Nederlandse prijsvergelijker Independer in oktober vorig jaar overnam voor naar schatting 150 tot 200 miljoen euro. Dit jaar kan het bedrijf Independer voor het eerst opnemen in zijn cijfers. Ter referentie: Independer draaide in 2017 56,3 miljoen euro omzet. Voor dit jaar verwacht De Persgroep dat de omzet van het geheel aan zoeksites en prijsvergelijkers boven 170 miljoen euro omzet zal klimmen.

Cashgenerator

Dat is grofweg een tiende van de totale omzet. In het afgelopen boekjaar zag De Persgroep, dat actief is in Belgiƫ, Nederland en Denemarken, zijn inkomsten stijgen naar 1,58 miljard euro, een stijging met 9 procent. Bij die cijfers moet er wel rekening gehouden worden met de volledige overname van de VTM-moeder Medialaan. De Persgroep trok in het afgelopen boekjaar zijn participatie in Medialaan op van 50 naar 100 procent.

170 miljoen Omzet online diensten De tak met zoeksites en prijvergelijkers draait dit boekjaar al 170 miljoen euro omzet.

Volgens De Persgroep vuurde de Medialaan-overname de ruime bedrijfswinst in ons land meteen aan naar 95 miljoen euro. Medialaan staat bekend als een solide cashgenerator. De totale ruime bedrijfswinst over de drie landen bedroeg 240,9 miljoen euro, een stijging met 11 procent. Onderaan de rekening hield De Persgroep een nettowinst van 125,7 miljoen euro over, wat 15 procent meer is dan een jaar eerder. De cijfers staan in schril contrast met rivaal Mediahuis. Die moest gisteren nog ingrijpen op zijn Belgische tak, door kwakkelende rendabiliteit.

Mediakwaaltjes

Toch is De Persgroep ook niet immuun voor de typische kwaaltjes in medialand. De oplages van de papieren krant dalen met ongeveer 5 procent, terwijl de digitale producten niet aan dezelfde prijs verkocht kunnen worden. Dat zet de omzet van de uitgeefactiviteiten onder druk. Bij tv en radio blijkt het grillige karakter van de advertentiemarkt: tv staat onder druk, radio groeit. Ook andere mediagroepen sukkelen met de volatiele advertentiemarkt. Ze verhinderde de magazine-uitgever Roularta zelfs om een jaarprognose te maken.