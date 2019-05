De Persgroep brengt Belgische en Nederlandse tak onder één naam

Het mediabedrijf De Persgroep heet in België en Nederland voortaan DPG Media. Met de naamsverandering wil het bedrijf de nauwe banden tussen beide landen nog eens in de verf zetten.

De Persgroep, in ons land de uitgever van onder meer Het Laatste Nieuws en De Morgen, geeft alle Belgische en Nederlandse activiteiten van de groep een nieuwe naam: DPG Media. Ook de holding krijgt die naam.

De naamsverandering komt er na de volledige overname van VTM-moeder Medialaan, die in oktober 2017 aangekondigd werd. Het eengemaakte mediabedrijf gebruikte tot nu toe de naam Medialaan-De Persgroep. Maar als het bedrijf in september het nieuwe hoofdkantoor in Antwerpen betrekt, zal DPG Media boven de ingang prijken.