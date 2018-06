De Persgroep houdt drukkerij en IT uit fusie

In oktober vorig jaar raakte bekend dat De Persgroep volledig eigenaar werd van VTM-moeder Medialaan. Na de goedkeuring door de Mededingingsautoriteiten werd in februari duidelijk dat De Persgroep Publishing, de Belgische activiteiten van De Persgroep, en Medialaan één mediabedrijf zouden worden, met 1.669 personeelsleden.

Het uittekenen van de bedrijfsstructuur krijgt steeds meer vorm. Daaruit blijkt nu dat de drukkerij van De Persgroep - het Eco Print Center in Lokeren - en de IT -afdeling geen deel zullen uitmaken van het nieuwe fusiebedrijf . Dat bevestigt Sara Vercauteren, de woordvoerster voor de mediacombinatie.

Zuiver media

Het nieuwe fusiebedrijf - dat intern de projectnaam VIA kreeg - wordt zo een zuiver mediabedrijf. Het omvat alle vormen van media, van journalistiek tot entertainment. Onder 'VIA' vallen onder meer News City - de bundeling van alle nieuwsredacties in Antwerpen - en de entertainmentafdeling in Vilvoorde.