De Tijd wint 20 keer bij European Newspaper Award

De Tijd heeft 20 prijzen gekregen voor vormgeving, fotografie en illustraties bij de European Newspaper Awards. De Nederlandse krant 'De Volkskrant' is 'European Newspaper of the year'

Bij de verkiezing van 'European Newspaper Award', een wedstrijd die focust op vormgeving van kranten, is De Tijd 20 keer in de prijzen gevallen.

Al voor de 22ste keer reikte Nörbert Kupper, een Duitse specialist rond de vormgeving van kranten, de 'European Newspaper Award' uit.

Schermvullende weergave Ook deze cover over de drugsproblematiek kreeg een award

De Tijd viel in de prijzen. De krant kreeg 20 'awards of excellence' in de categorieën voorpagina van een katern, nieuwspagina, fotografie, visualisatie, infografieken en illustratie. Ook de voorbije jaren kreeg de De Tijd al verschillende prijzen voor zijn vormgeving.

Schermvullende weergave Ook voor de fotografie kreeg De Tijd verschillende prijzen