De Tijd wint prestigieuze persprijs met onderzoek naar Airbnb

Drie Tijd-journalisten hebben de Belfius-persprijs in de categorie ‘Financiële en economische pers’ gewonnen voor hun dossier over de verborgen business achter de Airbnb-adresjes.

Via Airbnb worden in 65.000 steden wereldwijd ruim 3 miljoen kamers, appartementen en andere panden verhuurd. Meer dan 200 miljoen mensen maken gebruik van het verhuurplatform. In de belangrijkste Belgische steden worden elk jaar voor meer dan 77 miljoen euro aan panden verhuurd via Airbnb.

Voor het dossier ‘Airbnb Unlocked’ verzamelden De Tijd-journalisten Tobe Steel, Stijn Debrouwere en Lars Bové een massa data achter het bekende verhuurplatform.

Uit het dataonderzoek bleek dat Airbnb niet alleen een zaak is van particulieren die occasioneel eens een kamer verhuren, maar dat er een echte business achter schuilt.

In Brussel hebben grootverhuurders – die twee of meer panden verhuren – een derde van de Airbnb-markt in handen. Sommige Airbnb-verhuurders bieden meer dan 80 woningen op het platform aan. Ze verschuilen zich achter profielen die ogen als gewone particulieren.

Voorts bleek dat in België elk jaar 40 procent van de Airbnb-panden wordt verhuurd voor meer dan twee maanden. Van een ‘occasionele’ verhuur is dan geen sprake.

Eerder won ‘Airbnb Unlocked’ De Loep, de prijs voor Vlaams-Nederlandse onderzoeksjournalistiek.

Aan de Belfius-prijs voor 'Financiële en economische pers' is 2.000 euro verbonden. In dezelfde categorie was De Tijd ook genomineerd met het stuk ‘Naar waar vloeit 100 euro belastinggeld’ van Pieter Blomme en Stefaan Michielsen.

Een derde nominatie voor De Tijd was er in de categorie ‘Digitale pers’ voor ‘De geldstromen van uw gemeente’ van Bart Haeck en Stijn Debrouwere. Die prijs ging uiteindelijk naar De Standaard met 'Exit België. Hoe België elk jaar duizenden mensen het land uitzet.'

In de categorie 'Schrijvende pers' won 'Het grote psychiatrierapport' van De Morgen. De VRT won prijzen voor televisie met de Pano-repo 'Burgemeester én bouwmeester?' en voor radio met 'Karl, zoon van zijn vader'. De fotopers ging naar Fred Debrock voor zijn foto's van het bezoek van Donald Trump aan België in De Standaard.