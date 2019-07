De Vijver Media boekt 60 miljoen euro af

De mediagroep boven VIER en VIJF brengt haar waardering terug naar het conservatievere peil van de enige overblijvende aandeelhouder, Telenet. Die ziet druk op de televisiemarkt.

De Vijver Media, het bedrijf boven de SBS-zenders VIER en VIJF en het productiehuis Woestijnvis, voert in zijn jaarrekening van 2018 een opmerkelijke operatie door. Het waardeert zichzelf 62,6 miljoen euro minder.

De boekhoudkundige operatie is het gevolg van de volledige overname door Telenet. De telecomoperator stapte in 2014 voor 50 procent in De Vijver Media. De rest was in handen van Mediahuis (30 procent) en het oprichtersduo Wouter Vandenhaute en Erik Watté (20 procent).

Begin vorig jaar sloot Telenet een deal met de twee overige aandeelhouders om De Vijver Media helemaal over te nemen. Na groen licht van de mededingingswaakhond is de overname vorige maand volledig afgerond.

TV

De Vijver Media brengt nu zijn waardering in lijn met hoe het bij zijn enige overblijvende aandeelhouder in de boeken staat. De bijzondere afschrijving van meer dan 60 miljoen euro maakt duidelijk dat De Vijver zichzelf meer waard achtte dan Telenet dat deed.

Telenet toonde zich al bij de instap in 2014 conservatief in zijn waardering van De Vijver. De telecomoperator stapte voor het eerst in een tv-zender en toonde zich wantrouwiger over de tv-markt.

Loft

Het parcours dat De Vijver Media reed, was tot nog toe niet eensluidend positief. De Amerikaanse remake van de Vlaamse kaskraker ‘Loft’ flopte, waarna Telenet een afwaardering doorvoerde op De Vijver. Maar vorig jaar boekte het bedrijf stevige cijfers, met 6 procent meer reclameomzet en een marktaandeel van 20 procent in zijn doelgroep van 18 tot 54 jaar.

Telenet slikte de afwaardering weer in. Het bedrijf zit zo weer op de waardering die het destijds naar voren schoof. Die is nog altijd conservatiever. Telenet heeft bijvoorbeeld lagere prognoses over de tv-markt; vanaf 2022 verwacht het daar een groei van 1 in plaats van 2 procent.