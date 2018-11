De anderen

En bent u onlangs nog in een flow geweest? Een toestand van moeiteloze concentratie, waarbij geest en lichaam exact doen wat ze moeten doen en elk tijdsbesef verdwijnt, zoals gamers ‘in de flow’ geraken?

Of misschien had u een immersie-ervaring in virtual reality? En bent u al naar het Burning Man-festival in de Black Rockwoestijn in Nevada geweest?

Flow, Burning Man, de roes van de immersie, het zijn hippe onderwerpen in Silicon Valley. Het zegt iets over de cultuur van die plek. Een van de prominentste historici van de Valley, professor Fred Turner van Stanford University, kan precies uitleggen hoe die vorm kreeg. Zijn boeken ‘From Counterculture to Cyberculture’ en ‘The Democratic Surround’ vormen samen een cultuurgeschiedenis van (multi)media, tegen- en cybercultuur van de Tweede Wereldoorlog tot de eeuwwisseling.

Ga niet alleen naar Burning Man, maar ook naar medeburgers die anders denken dan jij.

Turner situeert zich helemaal in het kamp van de ‘liberals’, Amerikanen die kritisch staan tegenover het militair-industrieel complex, die pleiten voor ethische vrijheid en meer sociale gelijkheid. Ik hoorde hem onlangs nog op de podcast ‘Team Human’ van de mediaspecialist Douglas Rushkoff, ook al zo’n liberal.

Hippies

Nogal wat aanhangers van flow en Burning Man zijn behoorlijk blind voor de eigen geschiedenis en voor de realiteit van hun eigen land, zegt Turner. Hij vertelde hoe op het eind van de jaren 60 zo’n miljoen Amerikanen in communes leefden. Ze werden geïnspireerd door visionairen als Stewart Brand, die het magazine Whole Earth Catalog uitgaf. Brand haalde zijn ideeën bij denkers als Norbert Wiener, die furore maakte met cybernetica, de leer van zelfsturende systemen. De droom ontstond van een samenleving zonder logge bureaucratie of politici.

De Amerikaanse communeleden keken neer op de politieke strijd met zijn ellenlange onderhandelingen en onduidelijke deals. Zij gaven zich over aan de extase van drugs en muziek, aan oosterse mystiek, en richtten zich op individuele zelfontplooiing. Turner doet pijnlijke vaststellingen. In de communes waren nauwelijks of geen zwarten. En terwijl de mannen frisbee speelden of de boeken van Wiener bespraken, stonden de hippievrouwen in de keuken.

In de jaren zeventig, zegt Turner, bleek dat de meeste communes mislukt waren, maar de idealen leefden verder. De hippiegeneratie omarmde luttele jaren later de persoonlijke computer, die aansloot bij het streven naar zelfontplooiing. Virtuele online gemeenschappen en computernetwerken deden verder dromen van een cybernetische wereld zonder bureaucratie of politici.

Melkboeren

De vroegere hippies hadden dit keer meer maatschappelijk succes. Maar ze bleven even blind voor hun eigen vooroordelen. Vrouwen mochten hostess spelen en zwarten waren onzichtbaar.

Dat ideaal van de flow? Turner groeide op tussen de melkboeren. ‘Als je vroeg moet opstaan om de koeien te melken, geraak je niet direct in een flow’, stelt hij nuchter vast. Je kan ook niet naar Burning Man, want ja, de koeien moeten worden gemolken. Maar misschien haal je de zin van het leven elders. In het opgroeien van je kinderen. In de kerkdienst op zondag. In de plaatselijke gemeenschap.