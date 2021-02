De coulissen van Clubhouse

Na een paar weken rondhangen op de socialemedia-app Clubhouse, waar de gesprekken alleen via audio verlopen, is het tijd om zelf 'rooms' te organiseren.

Toch wat spannend. Een 'room' openen op Clubhouse onder de vlag van De Tijd. Op dit moment is Clubhouse alleen op iOS beschikbaar en moet je een uitnodiging hebben. Dat is vervelend als je lezers wilt aantrekken, want lang niet iedereen gebruikt een iOS-toestel. Maar voor een experiment moet het kunnen.

Op woensdagavond had de allereerste De Tijd-room als gast Jonathan Berte, de oprichter en CEO van Robovision, een specialist in artificiële intelligentie. Enkele tientallen aanwezigen wilden weten in welke mate AI het werk van programmeurs kan overnemen. Het gesprek was in het Engels, wat ons toeliet er internationale experts bij te halen. Op donderdagmiddag hadden we een room in het Nederlands, met de collega's die het nieuws hadden gebracht dat Club Brugge werkt aan een beursgang.

In vergelijking met een Zoom-conferentie is audio voor de organisator een verademing. Geen zorgen over het beeld, de achtergrond en de belichting, over hoe een scherm (niet) te delen. Wat niet wil zeggen dat moderatoren in een socialaudioapp geen werk hebben. Ook dan moet er een introductie zijn en begin je met wat basisregels. Je moet in de gaten houden wie zijn virtuele hand opsteekt om het woord te krijgen. Vervolgens moet je erop toezien dat iedereen ook echt aan het woord komt.

Audiogespreksanimator wordt een heus beroep.

Sprekers die hun microfoon laten openstaan, moet je soms op mute zetten. Ik weet niet of het specifiek Clubhouse-jargon is, maar eventueel moet je de room 'resetten' als je de indruk hebt dat veel nieuwe mensen zijn binnengekomen. Dat wil gewoon zeggen dat je nog eens zegt waar de discussie over gaat en wie er spreekt. Ondertussen word je geacht inhoudelijk het gesprek te volgen en te animeren.

Ik vond het een leuke oefening in multitasken. Uiteindelijk hangt de kwaliteit van het gesprek in grote mate af van de mensen die vanuit het publiek op het virtuele podium klimmen. In beide rooms waren we gezegend met interessante tussenkomsten.