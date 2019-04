De jaren 90-hit die blijft scoren

Bijna dertig jaar geleden kreeg de tv-omroeper Gert Verhulst een pratende hond naast zich. Verhulst stopt nu als Gertje. Maar commercieel en digitaal zijn ‘Samson & Gert’ nog springlevend.

Kijk alle ‘Samson & Gert’-video’s die mensen op een gemiddelde dag op YouTube bekijken na elkaar en je bent 54 dagen, of 1.296 uur, of 77.760 minuten, bezig. Het is maar een van de fabelachtige statistiekjes uit het ‘Samson & Gert’-universum.

Het fenomeen, dat op Tweede Kerstdag 1989 uit de startblokken schoot, diende aanvankelijk om de aankondiging van kinderprogramma’s op te leuken. Het groeide uit tot veel meer dan dat: 800 afleveringen van ‘Samson & Gert’, 28 kerstshows en 17 cd’s. En het werd de basis van het entertainmentbedrijf Studio 100.

Hobby

Gert Verhulst, de sterke man achter Studio 100, laat ‘Samson & Gert’ nu achter zich. Hij hangt het typische rode hemdje aan de haak en laat Samson alleen achter in zijn mandje. De serie was al een tijd een hobby geworden, zei Verhulst gisteren op een persconferentie op de hoofdzetel van het bedrijf in Schelle.

Er kwamen geen nieuwe afleveringen meer bij sinds de oorspronkelijke Samson-poppenspeler Danny Verbiest in 2006 door stemproblemen moest afhaken. Er waren wel nog kerstshows en twee specials, met Peter Thyssen en Dirk Bosschaert als invallers voor Samson.

YouTube

Dat betekent niet dat het merk niet meer belangrijk was voor Studio 100. Online, op YouTube dus, leven de figuren nog altijd volop. In het afgelopen jaar keken mensen naar 11,7 miljoen ‘Samson & Gert’-video’s. Op de muziekstreamingdienst Spotify luisteren elke maand nog meer dan 60.000 mensen naar Samson-hitjes.

Het Samson-drankje is goed voor minder dan 1 procent van onze omzet, maar de verkoop blijft wel stabiel. Peter Grugeon Algemeen directeur Inex

‘Samson & Gert’ zit ook breed vertakt in het Vlaamse bedrijfsleven. Studio 100 vermarkt zijn figuurtjes door licentiedeals te sluiten met andere bedrijven, die dan merchandising op de markt mogen brengen. In het geval van Samson gaat het om JBC (kindermode), Ter Beke (de Samson-worst), Jules Destrooper (koekjes) en Inex (het Samson-melkdrankje).

K3

Hoeveel Studio 100 nog verdient aan de liedjes, afleveringen, shows en merchandising voor het duo, is niet geweten. De inkomsten die het entertainmentbedrijf uit Gert en zijn hond puurt, boekt het onder zijn Studio 100 Benelux-tak. Daaronder zit de commercialisering van verschillende figuurtjes, ook onder meer Bumba en K3.

In 2017, het jaar met de laatste beschikbare cijfers, zakte de omzet van die divisie met 14,4 procent, tot 61 miljoen euro. Dat schreef het bedrijf toen deels toe aan het wegebben van de hype rond K3, na het gigantische succes van de ‘K3 zoekt K3’-tour in 2016. Voor 2018 zijn nog geen cijfers bekend.

Jubileum

De bedrijven met Samson-producten zijn erg karig met cijfers over het succes ervan, maar zijn niettemin tevreden over de deal. ‘We brengen een Samson-melkdrankje met aardbei op de markt’, zegt Inex-directeur Peter Grugeon. ‘Dat is goed voor minder dan 1 procent van onze omzet, maar de verkochte volumes blijven stabiel. Het publiek blijft er interesse voor tonen.’ Bij Ter Beke horen we hetzelfde. ‘Samson-worst was en blijft belangrijk. We vierden de dertigste verjaardag met veel plezier mee.’