De stille dood van livevideo's op Facebook

Ooit sponsorde Facebook mediabedrijven om livestreams te maken. Maar nu dat experiment voorbij is, lijkt niemand nog livevideo’s op het sociale medium te delen.

Op 20 januari 2017, de dag waarop Donald Trump als Amerikaans president werd ingezworen, zond The New York Times liefst 20 livevideo’s uit op Facebook. In die periode livestreamde de krant ook tal van politieke debatten en interviews met beroemdheden. Meer dan 5 miljoen mensen keken zo naar het presidentiële debat tussen Trump en Hillary Clinton.

The New York Times had een duw in de rug gekregen om met de livestreams te experimenteren. Net als andere bedrijven ontving het tussen maart 2016 en april 2017 sponsorgeld van Facebook - zo’n 3 miljoen euro, een van de grootste budgetten - in ruil voor regelmatige streams. Niet alleen mediabedrijven als The Times, BuzzFeed en CNN werden gesponsord, ook beroemdheden als kok Gordon Ramsey en komiek Kevin Hart. In totaal gaf Facebook 50 miljoen dollar aan 140 content deals uit.

Maar zodra het sociaal platform stopte met betalen, gaven de proefkonijnen massaal de brui aan de experimenten, blijkt uit een nieuw rapport van het journalistiek onderzoekscentrum Tow Center. Wat ooit als een veelbelovende innovatie aangekondigd werd, lijkt van het toneel te verdwijnen.

50 miljoen In 2016 trok Facebook 50 miljoen dollar uit om onder andere The New York Times te over halen om met livevideo op het sociale platform te experimenteren.

Toen de livestreams in 2016 aangekondigd werden, was Facebook nochtans vol verwachting. ‘We willen een ruime selectie partners uitnodigen om diepgaande feedback te krijgen over wat wel en niet werkt’, klonk het bij Justin Osofsky, Facebooks vicepresident voor de samenwerkingen met media.

Waar ging het mis? De resultaten van de testperiode werden met gemengde gevoelens onthaald. Wanneer je een livestream op Facebook begint, krijgen alle mensen die je pagina volgen of iedereen die met je bevriend is een notificatie. Dat is een handige manier om veel kijkers te lokken, maar na verloop van tijd vooral een storende. De livestreams zorgden voor meer interactie, maar er keken minder mensen naar dan naar de gewone video’s die vooraf zijn opgenomen.

Dat ligt ook aan de kwaliteit van de streams, die niet altijd even hoogstaand is. Het is makkelijk om met één druk op de knop te beginnen filmen en daarvan al je volgers op de hoogte te brengen, maar het is moeilijk om dat vervolgens zo goed te doen dat je hen zonder montage kan blijven boeien. Tegenvallende kijkcijfers betekenen natuurlijk tegenvallende advertentie-inkomsten, en dat is de hoofdreden waarom de gesponsorde bedrijven de livevideo’s achterwege laten.

Facebook heeft de boodschap begrepen en lijkt Facebook Live, ooit geprezen als een zoveelste heilige graal, een stille dood te laten sterven. Het algoritme achter het sociale platform, waar Mark Zuckerberg en co. aan sleutelen om gebruikers zo relevant mogelijke content voor te schotelen, hecht voortaan minder belang aan livestreams dan aan volwaardig geproduceerde video’s.

Dat heeft waarschijnlijk ook een impact op de populariteit van de livevideo’s in Vlaanderen. In onze contreien - waar niemand door Facebook gesponsord werd - experimenteert Studio Brussel geregeld met zulke video’s vanuit de studio. Ook De Tijd heeft er een paar keer gebruik van gemaakt, maar investeert er voorlopig niet meer in. ‘De ideale wereld’ stuntte dan weer door in maart 2017 met een livestream Ruben Van Gucht te ‘steunen’.