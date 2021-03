Digitale kunst breekt door

Een detailopname van het werk 'Everyday: the First 5.000 days' van Beeple.

Dankzij een kunstwerk in de vorm van een non-fungible token behoort de Amerikaan Beeple tot de top drie van de duurste levende kunstenaars. Waanzin of een terechte doorbraak voor digitale kunst?

Na een veiling van twee weken werd bij het veilinghuis Christie's donderdag het digitaal kunstwerk 'Everyday: the First 5.000 Days' verkocht voor bijna 70 miljoen dollar. Mike Winkelmann, bekend onder de artiestennaam Beeple, werkte al samen met grote merken en bekende muzikanten, maar dat hij op eenzelfde podium staat als de kunstenaars Jeff Koons en David Hockney was onverwacht.

Schermvullende weergave 'Everyday: the First 5.000 Days' van Beeple ©via REUTERS

'Het werk gaat rechtstreeks van Beeple naar de koper, vergezeld van een unieke non-fungible token, versleuteld met de onvervalsbare handtekening van de kunstenaar en uniek geïdentificeerd op de blockchain', aldus Christie's. Het veilinghuis aanvaardde voor het eerst ook betaling in de digitale munt ether.

Wat is een non-fungible token?

Non-fungible tokens (NFT's) bestaan al sinds 2017 en kunnen allerlei vormen aannemen. Voor Beeple gaat het om digitale video of beeld, soms met een fysiek object erbij, geverifieerd met een digitale handtekening op een blockchain. Non-fungible wil zeggen dat het om een uniek digitaal stuk gaat. Blockchain is een systeem om gegevens vast te leggen zonder centrale autoriteit, waardoor vervalsen zo goed als onmogelijk is.

NFT's kunnen heel verschillende kenmerken hebben. Sommige NFT's zijn een soort digitale verzamelkaarten, waarbij geen rechten worden overgedragen. Bij de veiling bij Christie's is wel sprake van de overdracht van een kunstwerk.

'Net als in de fysieke werkelijkheid kan je met een NFT ook een editie uitgeven van bijvoorbeeld 200 exemplaren', zegt Koos Weel, kunstmarktexpert bij de online marktplaats Catawiki en zelfstandig kunstconsultant.

Non-fungible tokens NFT's bestaan al enkele jaren en zijn de voorbije maanden een echte rage geworden. Het al dan niet voorlopige hoogtepunt was een veiling van Christie's, waarbij een bedrag van 69 miljoen dollar werd gehaald. Waarnemers zijn beducht voor overdreven speculatie, maar vinden het een belangrijke ontwikkeling voor de markt van digitale kunst.

Waarom als kunstenaar een NFT gebruiken?

Dankzij de NFT kan een digitale kunstenaar zijn werk uniek en authentiek maken. De oneindige reproduceerbaarheid van digitale werken maakt ze moeilijk voor de klassieke kunsthandel. De NFT kan daar een oplossing voor bieden. 'De teerling is geworpen voor de digitale kunst', zegt Jan Mangeleer, jurist en consultant met bijzondere aandacht voor de digitale wereld en betalingsverkeer. 'Of het ging gebeuren, was de vraag niet, wel wie wanneer de spits ging afbijten.'

Een NFT is een flexibele manier om voorwaarden te verbinden aan een verkoop. Met een 'volgrecht' kan de kunstenaar een deel van de opbrengst krijgen als bezitters het werk doorverkopen. 'Dat is een van de interessantste aspecten van het hele fenomeen', vindt Weel. 'Je beslist als kunstenaar zelf hoe je werk wordt verhandeld', zegt Mangeleer.

Waarom een NFT kopen?

Schermvullende weergave CryptoKitties. ©CryptoKitties

NFT's kunnen een belegging zijn, net zoals een digitale munt. Met de nodige risico's. In 2017 was er een speculatie in CryptoKitties, beelden van katten die gecertificeerd zijn op blockchain. In 2018 plofte de markt ineen samen met een inzinking van de digitale munten.

Aan een NFT kunnen voordelen worden gekoppeld. De rockband Kings of Leon gaf tokens uit die de kopers 'voor het leven' een plaats op de eerste rij geven.

Is de technologie niet te moeilijk?

Moeilijker dan een extensie van de Chrome-browser installeren en een stap voor stap handleiding volgen is het niet. Marktplaatsen als OpenSea hebben er alle belang bij beginners bij het handje te nemen.

Waarom doet een veilinghuis of een galerij eraan mee?

De traditionele kunstwereld ziet in NFT's een manier om aansluiting te vinden bij jongere klanten. Opvallend is dat Christie's in zijn persbericht ook een opdeling van de 33 bieders per leeftijd geeft. Babyboomers (1946-1964) maken 3 procent uit, Gen X (1965-1980) 33 procent, millennials (1981-1996) 58 procent en Gen Z (1997-2012) 6 procent.

Galerijen en veilinghuizen hebben er ook voordeel bij dat digitale kunst kan worden verhandeld zoals fysieke werken. Voor puur digitale kunst zijn er bovendien veel minder of geen opslag-, bewaar- en transportkosten.

Hoe fraudegevoelig zijn NFT's?

De blockchain zorgt voor een volledige traceerbaarheid en kan in principe niet worden gemanipuleerd. Maar een fraudeur kan het werk van iemand anders altijd als het zijne verpakken. De fraudeur klissen en vervolgen is in een internationale context niet altijd mogelijk. De tussenkomst van een huis als Christie's is een extra bescherming.

Is het werk van Beeple echt 70 miljoen waard?

'Een digitale kunstenaar als Beeple had tien jaar geleden een heel andere positie op de kunstmarkt. Het belang van het digitale is zoveel groter geworden', zegt Weel. De kunstexpert vindt dat de traditionele kunstmarkt het belang van fenomenen zoals videogames schromelijk heeft onderschat. Digitale kunstenaars worden belangrijke spelers. 'Net zoals de impressionisten door hun grote aanhang in de maatschappij hun plaats konden opeisen in de kunsthandel en bij de academies.'