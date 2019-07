Digitale marketeers investeren in gaming-influencers

Enkele ondernemers uit de digitale marketingwereld stappen in het Leuvense bedrijfje Adshot, dat het mogelijk maakt om te adverteren in de boomende markt van gamingvideo’s.

Adshot maakt deel uit van Start it@KBC en is een van de start-ups die eind vorig jaar werden toegelaten tot het incubatieprogramma imec.istart. Het bedrijf ontwikkelde een systeem dat bedrijven voor reclamecampagnes in contact brengt met de geschikte influencers op sociale media.

Van het vinden van de juiste influencers over het managen van de marketingcampagne tot de betaling: alles verloopt via hetzelfde platform.

Die reclametechniek is vooral goed om millennials te bereiken, de generatie die haar tijd vooral online doorbrengt en nog weinig tijd heeft voor de klassieke massamedia. Adshot richt zich daarbij onder meer op de boomende markt van de e-sports en de online gaming, wat bij jonge kijkers in de VS even populair is als baseball en basketbal.