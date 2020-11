Digitale radio verovert terrein op FM

Al 38 procent van de radioconsumptie van de Vlamingen gebeurt via digitale kanalen. Een jaar geleden was dat nog maar 26 procent.

Analoge FM-radio heeft nog altijd het grootste aandeel in de totale luistertijd, maar verliest snel terrein aan digitale kanalen. Dat blijkt uit de resultaten van de nieuwste meting rond digitale radio door het onderzoeksbureau Ipsos, dat in september en oktober de radioconsumptie van 2.005 Vlamingen onderzocht.

Digitale radio via de ether volgens de DAB+-standaard, de technologie die de FM-band zal vervangen, klom het voorbije jaar van 9 naar 17 procent. Twee jaar geleden was dat amper 3 procent. DAB+ haalde streaming via het internet (14%) in als belangrijkste digitale radiokanaal. Een kleine groep van 6 procent luistert naar de radio via de decoder voor digitale tv.

Meer dan de helft van de Vlamingen (53% tegenover 39% in 2019) weet intussen wat DAB+ is, blijkt uit het Ipsos-onderzoek. Die spontane kennis stijgt bij alle leeftijdsgroepen (12 tot 55+). In totaal zijn in België al ruim 1,25 miljoen toestellen verkocht die DAB+ kunnen ontvangen. Een groot deel komt voor rekening van autoradio’s. 59 procent van alle nieuw verkochte wagens is uitgerust met DAB+. Vanaf begin volgend jaar moeten alle nieuwe auto’s in Europa standaard DAB+ aan boord hebben.