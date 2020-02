Disney versus de rest: kies uw streamingplatform

Disney-fans moeten nog enkele maanden geduld oefenen om toegang te krijgen tot het streamingplatform van Disney, Pixar, Marvel en Star Wars. Maar er is nog meer keuze in streamingland.

Disney+, de videodienst op aanvraag van het Amerikaanse entertainmentconcern Disney, is vanaf komende zomer beschikbaar in België, net als in Portugal en de Scandinavische landen. Dat liet het bedrijf onlangs weten. Op een exacte datum is het nog even wachten.

Vanaf 24 maart zal de nieuwe dienst, die nu al in de VS actief is, in verschillende Europese landen te zien zijn: het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Zwitserland en Oostenrijk. Een abonnement kost 6,99 euro per maand en 69,66 euro per jaar.

10 miljoen Bij de lancering in de Verenigde Staten, Canada en Nederland midden november wist het Disney+-platform in 24 uur tijd 10 miljoen abonnees te strikken.

De tarieven van Disney+ liggen net iets onder die van de bekende streamingdienst Netflix. Die trok zijn Belgische prijzen onlangs op en kost nu 7,99 euro voor het goedkoopste ‘basic’ abonnement. Om te kijken op meerdere schermen en in hogere resolutie liggen de prijzen hoger, tot 15,99 euro per maand.

Disney+ richt zich uiteraard vooral op gezinnen met (jonge) kinderen. Het platform zal toegang geven tot de contentcatalogus van Disney, Pixar en Marvel, waar u onder meer de bekende Disney-klassiekers en animatiehits zoals ‘Toy Story’, ‘Finding Nemo’, ‘The Incredibles’ en ‘Cars’ kunt terugvinden. Maar ook voor oudere kijkers biedt Disney+ inhoud: de hele catalogus van ‘Star Wars’ en de natuurdocumentaires van National Geographic zijn er te vinden.

Disney+ biedt al zijn programma’s aan in hoge resolutie (hd) en zonder reclame. Abonnees mogen tegelijk op vier verschillende toestellen kijken (bijvoorbeeld een smartphone, tablet, spelconsole, mediaspeler of smart-tv). Ze mogen ook onbeperkt downloaden op tien toestellen. Het platform biedt voorts de mogelijkheid om gepersonaliseerde aanbevelingen te ontvangen en tot zeven kijkprofielen aan te maken.

Apple

De nieuwe dienst gaat in ons land niet alleen in concurrentie met distributeurs als Proximus en Telenet en de vrij te bekijken televisiezenders, maar ook met al actieve streamingdiensten als Apple TV+ en Netflix. Bijgaande tabel geeft een overzicht van al die nieuwkomers.

Een vergelijking leert dat het platform van Apple op dit moment op maandbasis de laagste prijs biedt. Het aanbod is nog relatief beperkt in vergelijking met de concurrentie, maar Apple heeft wel geïnvesteerd in enkele unieke series. Wie zich voor een jaar abonneert, komt het goedkoopst uit bij Prime Video, de videodienst van Amazon.

JustWatch

Wie zich op verschillende streamingdiensten abonneert, dreigt het overzicht te verliezen in alle inhoud die wordt aangeboden. Een handige dienst die dat overzicht voor u bijhoudt, is JustWatch (justwatch. com). De site maakt gebruik van filters en haalt content op vanuit de streamingdiensten van Amazon Prime Video, Apple TV+, BeTV Go, Netflix en YouTube Premium (de betalende versie van YouTube). Het platform verzamelt ook de content die beschikbaar is op platforms waar u op individuele basis kunt huren zoals Apple, Google Play en het Japanse platform Rakuten TV (rakuten.tv).

Goed om te weten: films huren op Rakuten TV is doorgaans goedkoper dan bij de bekende telecomoperatoren. Het platform biedt ook een uhd-versie (Ultra High Definition) van de recentste films aan (voor wie van de 4K-technologie van zijn televisie wil genieten). Rakuten TV hanteert ook een systeem van ‘spaarpunten’ die recht geven op gratis vertoningen.

In de tabel staan ook enkele minder bekende streamingdiensten. Eleven Sports biedt toegang tot een groot aanbod sportwedstrijden, onder meer topmatchen uit de grote Europese voetbalcompetities. De streamingdienst Uncut (uncut.be) richt zich tot liefhebbers van arthousefilms en wereldcinema.

En daar zal het aanbod wellicht niet stoppen. Er zijn best nog wel niches te bedenken die misschien bediend kunnen worden met een eigen streamingdienst, zoals nieuws en docu’s of comedy.

Het is vooral uitkijken naar de ‘Vlaamse Netflix’, waar het mediabedrijf DPG Media (de eigenaar van VTM en andere commerciële zenders) mee gaat uitpakken en die specifiek zal focussen op lokale films en series.