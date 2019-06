Eindeloos windowshoppen op Instagram

De foto- en video-app Instagram gaat met zijn koopknop voluit de concurrentie aan met de e-commercereuzen Amazon en Alibaba. Dat is goed nieuws voor de Belgische herkenningssoftware Spott.

Het shoppingcenter van de toekomst is geen complex waar flashy winkels en hippe brasseries elkaar afwisselen en je en passant ook een cinema passeert. De ‘mall of the future’ heb je elke minuut van de dag binnen handbereik: de foto- en video-app Instagram op je smartphone. Dat is althans de droom van Instagram-topman Adam Mosseri, blijkt uit de eerste interviewronde sinds de 36-jarige in oktober de leiding nam van de dochter van Facebook.

Instagram test sinds maart op zijn thuismarkt de optie Checkout On Instagram met twintig merken, waaronder Adidas, Burberry, Dior, H&M, Nike, Prada, Uniqlo en Zara. Met de koopknop kunnen Amerikaanse gebruikers rechtstreeks producten aankopen, zonder dat ze Instagram hoeven te verlaten. Eén keer de persoonsgegevens ingeven volstaat. Dat scheelt enkele stappen ten opzichte van de huidige toestand, waarbij de koper wordt afgeleid naar de site van de verkoper om de transactie af te handelen. En in die tijdsspanne durft een koper zich wel eens te bedenken.

10 miljard Deutsche Bank schat dat Instagram tegen 2021 10 miljard dollar genereert met het faciliteren van e-commerce.

Instagram-topman Mosseri laat er geen twijfel over bestaan dat de koopknop wereldwijd wordt uitgerold. Al kan dat nog een tijd duren. ‘Shopping is een langetermijnplan dat aanzienlijke infrastructuur vereist. In elk land moeten we deals sluiten met betaalbedrijven en systemen integreren die de consumentenrechten beschermen en de voorraden beheren’, zegt de CEO in de Britse zakenkrant Financial Times. ‘Die heel gefragmenteerde wereld vergt een heel lange doorlooptijd. Het is geen project van een jaar, maar van vijf tot tien jaar.’

Facebook telde in 2012 1 miljard dollar neer voor Instagram, volgens velen toen een ‘lege doos’ met twaalf medewerkers. Amper zeven jaar later schatten sommige analisten de plaatjesapp op zowat 160 miljard dollar, bijna een derde van de beurswaarde van moedergroep Facebook (540 miljard dollar). Vandaag is Instagram een reclamemagneet met naar schatting 16 miljard dollar aan advertentie-inkomsten, bijna een kwart van het totaal van Facebook. Maar het is een kwestie van tijd voor het faciliteren van e-commerce de reclame inhaalt. Analisten van Deutsche Bank verwachten tegen 2021 voor 10 miljard dollar shoppinginkomsten.

Instagram bouwt zijn shoppingplatform niet alleen. De app steunt op honderden partners. Een daarvan is Spott, een softwarebedrijf uit Aalst. Met de software kunnen bedrijven hun content interactiever maken, zoals de videorecepten op de websites van Albert Heijn en Lidl. Op Instagram leidt Spott fans van merken via de ‘swipe-up’ in de stories naar de webshop. ‘We surfen mee op de golf van visuele stimuli die de e-commerce vooruitstuwen’, zegt Spott-topman Jonas De Cooman.