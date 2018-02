Europa wil dat Google meer uitleg geeft over zoekresultaten

De Europese Unie werkt aan nieuwe transparantieregels voor webplatformen. Zo zou Google aan bedrijven moeten uitleggen waarom ze in sommige zoekresultaten wel getoond worden en andere niet.

De Europese Commissie legt momenteel de laatste hand aan nieuwe regels over hoe grote online platformen met andere bedrijven omgaan. Die internetbedrijven zouden bepaalde beslissingen beter moeten verantwoorden, zoals waarom ze bepaalde apps wel of niet in een app-winkel aanbieden.

Best bewaarde bedrijfsgeheim

Ook zoekmachines zoals Google Search zouden meer transparantie moeten bieden over de manier waarop hun zoekresultaten tot stand komen en waarom dat zo is. Dat is een heel gevoelig punt omdat het zoekalgoritme van Google Search zowat het best bewaarde bedrijfsgeheim van Silicon Valley is.

De nieuwe regels zijn weliswaar nog niet definitief. Er komt nog een impactstudie en ook andere partijen mogen er hun mening over geven.

Bevoordeeld

De vraag naar de keuzes die ingebakken zitten in het zoekalgoritme van Google maakt, drong zich ook al eens op tijdens een onderzoek naar de behandeling van prijsvergelijkingswebsites door Google. Alphabet (het moederbedrijf van Google) kreeg toen een boete van 2,4 miljard euro omdat het zijn eigen dienst systematisch bevoordeelde in de zoekresultaten.

Een ander probleem dat toen naar voren kwam, was dat Google systematisch concurrerende websites leek ‘weg te duwen’ naar een lagere plaats in de zoekresultaten. Dat aspect werd toen niet onderzocht, maar de nieuwe regelgeving zou er meer duidelijkheid over kunnen brengen.