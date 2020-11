Ex-tv-baas doet boekje open over zelfpromotie in media

Bij de mediagroep DPG is een duidelijke toename vast te stellen in de promotie van eigen merken via de eigen redactionele kanalen, toont een VUB-studie. Volgens ex-tv-baas Peter Quaghebeur is dat een ‘bewuste, van bovenaf opgelegde strategie’.

De VUB-onderzoekers Jana Goyvaerts en Karen Donders presenteerden hun studie donderdag in de Mediacommissie van het Vlaams Parlement. Het doel was onder meer na te gaan of de recente mediaconcentratie een impact heeft gehad op de zelfpromotie van mediamerken via de eigen journalistieke kanalen.

De onderzoekers stelden een duidelijke toename van dat fenomeen vast bij DPG, de mediagroep die in 2018 ontstond uit de samenvoeging van de krantenuitgever De Persgroep Publishing (Het Laatste Nieuws, De Morgen) en de tv- en radio-omroep Medialaan (VTM).

Schermvullende weergave Aandacht voor 'The Masked Singer' in Het Laatste Nieuws. ©HLN

De auteurs telden onder meer het aantal vermeldingen van een mediamerk in de tv-journaals, en het percentage daarvan dat betrekking had op het eigen merk. In 'VTM Nieuws' was dat 16 procent in de periode voor de fusie tot DPG (2016-2017), en 41 procent in de periode erna (2018-2019). In 'Het Journaal' van de VRT bleef dat in beide periodes beperkt tot 7 procent.

De onderzoekers zagen ook een toename van zelfpromotie via Het Laatste Nieuws (HLN). Zowel in de algemene berichtgeving als in de specifieke mediaberichtgeving worden de DPG-merken daar vaker vermeld dan in de concurrerende krant Het Nieuwsblad (onderdeel van Mediahuis). Voor de DPG-fusie had 43 procent van de mediaberichtgeving in HLN betrekking op DPG-merken, na de fusie was dat 55 procent. Een kwalitatieve analyse leert ook dat HLN een positievere toonzetting hanteert over VTM dan over de concurrerende tv-zenders.

Quaghebeur

De opdracht voor de VUB-studie kwam van de concurrerende omroep SBS, die tot 2018 in dezelfde groep zat als de krantenuitgever Mediahuis (Het Nieuwsblad, De Standaard). De onderzoekers gingen ook na of er na het uiteenvallen van die alliantie een afname was van de promotie tussen beide bedrijven, maar daar bleek het effect veel kleiner te zijn.

Schermvullende weergave Peter Quaghebeur. ©Marco Mertens

Ex-SBS-topman Peter Quaghebeur, die sinds kort de uitgever Mediafin (De Tijd, L’Echo) leidt en van 2003 tot 2011 topman was van de Vlaamse Mediamaatschappij (de voorloper van Medialaan), getuigde in de Mediacommissie over zijn ervaringen. Hij noemt de zelfpromotie bij DPG ‘een bewuste strategie die begonnen is in 2012, toen de tv-zenders er in handen kwamen van radiomensen' (Peter Bossaert en Erwin Deckers, red.).

Een ‘tweede fase’ in dat proces begon volgens Quaghebeur na de DPG-fusie in 2018, naar aanleiding van een groot artikel in HLN over de VIER-kijkcijferhit ‘Dancing with the Stars’. ‘Toen zijn bij DPG intern regels opgesteld over hoe met programma’s van concurrenten moet worden omgegaan.’ Quaghebeur zegt dat een vijftal journalisten en hoofdredacteurs hem persoonlijk hebben bevestigd dat dat beleid ‘van bovenaf is opgelegd’. De uitvoering verloopt via een ‘subtiel spel’ van motivatie van werknemers en ingrepen door hoofd- en eindredacteurs.

DPG wilde donderdag niet ingaan op de beschuldigingen. ‘Deze studie is besteld door SBS. SBS heeft zelf geen nieuwsdienst, waardoor een en ander sowieso moeilijk te vergelijken valt’, zegt een woordvoerster. Ze merkt op dat ook sommige SBS-programma’s veel aandacht krijgen in de media, zoals ‘De Slimste Mens’.