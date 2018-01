Facebook geeft les over privacy

Facebook gaat u via instructievideo’s in uw timeline vertellen hoe u uw data en privacy beter kunt beheren. Het bedrijf publiceert ook ‘voor de eerste keer’ zijn grote privacy-principes.

‘Er bestaan al heel wat tools om uw privacy en data op Facebook te beheren, maar die zijn pas krachtig als u ze kunt vinden en gebruiken. Daarom lanceren we vandaag educatieve video’s in de nieuwsfeed over belangrijke onderwerpen zoals hoe u kunt nagaan welke informatie Facebook gebruikt om u advertenties te tonen, hoe u oude posts kunt herbekijken en vernietigen, en zelfs (sic) wat het betekent om uw account te verwijderen.’