Facebook geeft politiek (opnieuw) minder airplay

De socialemediareus wil minder politieke content in onze nieuwsfeeds tonen. Maar het is niet de eerste keer dat topman Mark Zuckerberg dat belooft.

Facebook blijft draaien als een tierelier, blijkt uit zijn jongste kwartaalcijfers. En dat terwijl het bedrijf onder het vergrootglas ligt voor zijn overnames (WhatsApp, Instagram) en zijn rol als leugenverspreider tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen.

Tijdens de toelichting over de resultaten verklaarde Zuckerberg dat Facebook nadenkt over nieuwe manieren om politieke inhoud minder airplay te geven op het platform.

Zo worden de algoritmische aanbevelingen voor activistische en politieke groepen permanent uitgeschakeld. Die aanbevelingen werden in de VS in de aanloop naar de presidentsverkiezingen opgeschort. Nu verdwijnen ze dus helemaal én wereldwijd. 'Mensen willen niet dat de politiek en geruzie hun feed overnemen', zei 'Zuck'. De belofte volgt kort na de bestorming op het Capitool, waarna de Facebook- en Instagram-accounts van Donald Trump werden geblokkeerd.

Vernietigend onderzoek

De oprichter en CEO ging niet in op de details van de aanpassingen, en zei evenmin welke content onder 'politiek' valt. Hij benadrukte wel dat hij de vrije meningsuiting van zijn gebruikers - dagelijks inmiddels 1,8 miljard - niet wil beknotten. 'Voor alle duidelijkheid: natuurlijk kunnen mensen nog altijd deelnemen aan politieke groeperingen en discussies.'

Uit onderzoek blijkt dat Facebook aan Trump-aanhangers de weg wees naar groepen die expliciet opriepen tot politiek geweld.

Het is afwachten hoe Zucks woorden uitdraaien. In oktober verklaarde de miljardair in het Congres dat de aanbevelingen voor activistische en politieke groepen in de aanloop naar de presidentsverkiezingen werden uitgezet. Maar uit onderzoek van het non-profitnieuwskanaal The Markup blijkt dat Facebook de hele maand december politieke groepen bleef aanbevelen aan zijn gebruikers.

Erger nog: het onderzoek stelt dat enkele van de groepen die aan Trump-aanhangers werden getoond expliciet opriepen tot politiek geweld. Dat is een vernietigende conclusie in het licht van de bestorming van het Capitool.