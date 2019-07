Facebook geeft voor het eerst inkijk in Belgische advertentiemotor

De grote Belgische adverteerders gaven in de tweede helft van 2018 41,4 miljoen euro uit aan grote campagnes op Facebook. Het licht zo een tipje van de sluier van zijn Belgische advertentiemotor.

Hoeveel geven alle Belgen en de hier gevestigde bedrijven samen uit aan reclame op het sociale netwerk Facebook? Die vraag bleef jaren onbeantwoord. Facebook gaf geen advertentieomzet per land vrij. Tot nu. In de jaarrekening van 2018 geeft Facebook Belgium voor het eerst een cijfer vrij: 41,4 miljoen euro.

Het gaat om de uitgaven van grote adverteerders, als die grote campagnes opzetten met de hulp van het Belgische verkoopteam. Wie de ‘grote adverteerders’ zijn, wil Facebook niet kwijt. Volgens de marktonderzoeker Nielsen waren de grootste Belgische adverteerders in 2018 DPG Media (HLN), Procter & Gamble (Gillette) en D’Ieteren (Volkswagen).

41,4 miljoen Advertentieuitgaven De grotere Belgische adverteerders gaven tussen juli en december vorig jaar meer dan 40 miljoen euro uit.

Dat Facebook Belgium de 41,4 miljoen vermeldt, volgt uit een beslissing van het moederbedrijf. Dat beloofde in december 2017 dat het een deel van de advertentieomzet in België effectief hier zou inboeken. Sinds 1 juli vorig jaar boekt Facebook de uitgaven van de grote adverteerders effectief in op de rekening van Facebook Belgium.

Onderschatting

Die omzet is wel een schromelijke onderschatting van wat de Belg in totaal uitgeeft aan Facebook-reclame. Advertenties die opgezet zijn met de advertentietool op het platform, zonder hulp van het verkoopteam, worden nog altijd ingeboekt in Ierland. Daar ligt het niet-Amerikaanse hoofdkantoor van het bedrijf. Facebook staat net bekend om zijn makkelijk te hanteren advertentietool, minder voor grote campagnes via verkoopteams.

Facebook België houdt van een omzet van 41,4 miljoen euro een brutobedrijfswinst van 1,5 miljoen over. Het heeft in Brussel een kantoor van 18 medewerkers, zowel voor de verkoop van advertenties als voor lobbying. Het betaalt als lokale entiteit ook bijdragen aan de moedergroep voor het gebruik van het intellectueel eigendom. Die structuur is klassiek bij multinationals, al werd in het verleden onder meer Starbucks ervoor op de vingers getikt.

Facebook betaalde in 2018 in ons land iets meer dan een half miljoen euro aan belastingen (538.309 euro). Dat was duidelijk meer dan in 2017 (168.285 euro).