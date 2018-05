‘Facebook heeft nog altijd een ongezonde macht over journalistiek'

Na jaren illegaal downloaden en gratis nieuws betalen mensen weer voor muziek, series en nieuws. Maar de gespannen relatie tussen digitale platformen en de media is niet weg, beklemtoont de Amerikaanse techjournalist Robert Levine.

We arriveren net in het Brusselse café Metropole als we een sms krijgen van onze interviewee: Robert Levine, de muziek- en technologiejournalist die onder meer voor Billboard en Wired werkte. ‘Ik heb een waanzinnige jetlag. Onderweg.’

Levine resideert afwisselend in New York en Berlijn, maar jetlags wennen kennelijk nooit. Eenmaal gearriveerd spoelt Levine zijn jetlag door met cola light. ‘Mijn vrouw noemt dit de champagne van Amerikanen’, grijnst hij.

Levine maakte ruim vijf jaar geleden naam en faam met het boek ‘Free Ride: how technology companies are killing the culture business’. Het was een veel geprezen aanklacht tegen de verarming van het medialandschap door digitale platformen en downloadsites. In die tijd woedde nog volop het debat over websites als The Pirate Bay, waarmee muziek en series online snel met elkaar konden worden gedeeld.

Dat beeld lijkt nu compleet gekanteld. The Pirate Bay is al even uit de lucht, nieuwsmedia trekken met succes betaalmuren op en streamingdiensten als Netflix (video) en Spotify (muziek) zien hun gebruikersaantallen boomen. Maar dat betekent niet dat media, artiesten en uitgeverijen hun schaapjes op het droge hebben, beklemtoont Levine in de marge van een studienamiddag van Auvibel, de beheersvennootschap voor het kopiëren voor eigen gebruik van beschermde werken.

Artiesten lijken weer opgelucht te kunnen ademhalen. Mensen betalen dankzij Spotify en Netflix weer voor muziek en series. Is piraterij verleden tijd?

Robert Levine: ‘Ja, en nee. Eerst en vooral verbaast het me niet dat mensen weer betalen voor muziek of series. De echte vraag is of ze genoeg betalen. Het is moeilijk om een faire prijs te bepalen. Vijf jaar geleden debatteerde de industrie nog of er überhaupt betaald moest worden. Dat was een zeer gepassioneerd debat, je kon ergens partij voor kiezen.’

‘Nu is het debat heel anders. Je praat met economen over grafieken, cijfers en businessmodellen. Dat wijst op een gezonde industrie, die businessmodellen tegen elkaar afweegt. Maar piraterij heeft wel de prijs doen eroderen. Voor Netflix betaal je nu bijvoorbeeld 10 euro. Dat is relatief weinig in vergelijking met betaal-tv. Daar moet je al snel 40 euro voor neertellen. Netflix lijkt dus een goede deal en kan zijn prijs nog optrekken naar 20 euro. Maar niet als je het afzet tegen illegaal downloaden. Dat is gratis. En 20 euro is veel vergeleken met gratis.’

De vraag is ook of mensen effectief betalen. Studenten delen vaak een Netflix-abonnement. Is dat geen subtiele vorm van piraterij?

Levine: ‘Het delen van een account is voor mij geen piraterij. Het is geen inbreuk op het auteursrecht zoals het downloaden van een site als The Pirate Bay dat wel is. Vroeger kon je ook een mixtape maken van een cd. Dat deed de muziekindustrie geen pijn. Zo’n tape was niet de perfecte vervanging voor een cd en je moest er moeite voor doen. The Pirate Bay daarentegen liet je instant een cd met iemand anders delen, zonder kwaliteitsverlies.’

Brussel zal meer invloed hebben op de regulering van Silicon Valley dan Washington. Robert Levine Journalist Wired & Billboard en auteur van ‘Free Ride’

‘Bij het delen van een account proef je iets dat je later misschien wel koopt. Het is geen juridische kwestie, maar een zaak van sociale normen. Als ik nu naar een krantenwinkel ga en ik lees daar het openingsverhaal van jullie krant, gaat niemand daar iets van zeggen. Maar als ik de hele krant lees, zal de winkelier zeggen: ‘Het is hier geen bibliotheek man, rot op.’’

Netflix-voorzitter Reed Hastings zei in een interview met De Tijd dat hij geen probleem heeft met accounts delen.

Levine: ‘Hij zegt dat hij er geen probleem mee heeft als jonge mensen een paar maanden een account met elkaar delen, als ze er daarna zelf voor betalen. Hij zegt niet dat veertigers die genoeg verdienen voor altijd een account mogen delen.’

Toen u vijf jaar geleden uw boek schreef, boomden platformen als Facebook en zaten de klassieke media in een sukkelstraatje. Is die dynamiek gekeerd? Kranten zoals The New York Times doen het goed, terwijl Zuckerberg het in het Congres mag uitleggen.

Levine: ‘Het hangt af van waarmee je vergelijkt. De muziekindustrie doet het de jongste jaren beter. Maar ze is nog altijd maar half zo groot als de piek begin dit millennium. En dat is nog voor je de inflatie meerekent. Voorzichtigheid blijft geboden.’

‘De platformen hebben veel macht. Als Spotify geen concurrentie van Apple of Amazon had, kon het de muziekindustrie eenzijdig zijn voorwaarden opleggen. Dat zou een ramp zijn voor de industrie. Hetzelfde geldt voor kranten. Als jullie alleen van Facebook afhankelijk zouden zijn voor het werven van abonnees, hadden jullie een probleem.’

Denkt u? De recente heisa met Facebook bewijst toch dat het socialemediabedrijf niet met alles wegkomt?

Levine: ‘Qua regulering ligt Facebook op dit moment alleen in het vizier voor privacy en databescherming. Hoe het zich tot kranten verhoudt, is een monopoliekwestie. Alleen Duitsland voert een mededingingsonderzoek naar Facebook.’

‘We hebben de macht van de platformen ook nog niet volledig begrepen. Een van de populairste afspeellijsten op Spotify is de ‘slaap’-playlist. Daar staan nummers op van artiesten met lange Zweedse namen. Betaalt Spotify die? Of hoeft dat niet, omdat Spotify eigenaar is van die muziek? En lokt Spotify mensen naar die muziek omdat het daar betere voorwaarden mee heeft? We weten het niet.’

‘Het oude model was duidelijk. Je las een artikel dat je wilde lezen, je koos voor een artiest die je wilde horen. De keuze was aan de consument. Maar de macht is nu aan de platformen, net door die aanbevelingen. Wat raadt Spotify u aan? Iets dat loont voor hen, of iets dat loont voor u?’

Is de macht van die platformen een risico voor de diversiteit van de media?

Levine: ‘Ja absoluut. Facebook heeft nog altijd een ongezonde macht over de journalistiek. Het bedrijf zelf doet niets fouts, denk ik. Het wil gewoon de tijd die mensen op Facebook spenderen maximaliseren. Mensen komen graag naar Facebook omdat ze verwachten daar iets te zien dat hen emotioneert of kwaad maakt.’

Schermvullende weergave ©SISKA VANDECASTEELE

‘Dat is typisch de menselijke natuur. Gisteren zag ik nog een artikel over het feit dat de staat Alabama nog altijd een herdenkingsdag heeft voor de zuidelijke troepen uit de burgeroorlog. Dat is de kant die voor de slavernij was. Ik zou willen zeggen dat ik op dat artikel klikte omdat ik een intellectueel ben. Maar dat is niet waar. Ik klikte erop omdat ik kwaad was. En met mijn ‘klik’ maakte ik dat verhaal een beetje populairder, en de journalistiek die ik echt steun een beetje minder belangrijk. Nieuwsmedia maken hun selecties op basis van waar mensen op klikken. Politici zijn ook niet stom. Zij zullen dat soort nieuws gaan genereren.’

Hoe stappen we uit die vicieuze cirkel?

Levine: ‘Door Facebook minder macht te geven en het minder data te laten verzamelen. GDPR (naar de Europese databeschermingsregels, red.) is het enige vierletterwoord dat Amerikaanse bedrijven angst aanjaagt. Jullie opvattingen over databescherming staan ver voor op de onze. Wij hebben zelfs geen opvattingen over databescherming.’

Voor de regulering van de technologiebedrijven moeten we dus onze hoop vestigen op Brussel?

Levine: ‘Voor regulering wel. Het Amerikaanse Congres is erg verdeeld en krijgt niet veel voor elkaar. De invloed van de technologiebedrijven is er ook groter dan in Europa. De Amerikanen hebben geprobeerd de bedrijven zichzelf te laten reguleren. De resultaten van dat experiment zijn nu binnen.'