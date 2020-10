Facebook in de clinch met Apple over gaming

Facebook en Apple vliegen elkaar eens te meer in de haren. De jongste twistappel is de nieuwe cloudgamingdienst van Facebook. Die is niet verkrijgbaar op iOS omdat de regels van de App Store het niet toelaten.

Het was al bij al een vrij bescheiden aankondiging die Facebook maandag deed. Jason Rubin van de afdeling Play waarschuwde tegen te hooggespannen verwachtingen. Het streamen van games vanuit de datacenters van Facebook maakt het mogelijk direct te beginnen spelen zonder downloads. Maar de technologie laat nog niet toe alle soorten games in consolekwaliteit te laten spelen. Facebook onderscheidt zich zo van Microsoft, Google en Amazon, die wel hoge kwaliteit beloven voor cloudgaming.

Facebook beperkt zich voorlopig tot games waar het niet erg is dat er wat vertraging op zit. Denk aan strategiegames, kaartspelen, simulaties of puzzels. De dienst komt eerst beschikbaar in een aantal gebieden en staten in de VS.

Maar er is nog een beperking. Facebook-gebruikers gaan de dienst kunnen gebruiken op het web en op Android, maar niet op iOS. 'Zelfs met het nieuwe beleid van Apple voor cloudgaming weten we niet of lanceren op de App Store een leefbare piste is', aldus Rubin. Ook zijn er beperkingen op wat Facebook kan aanbieden via de internetbrowser van Apple, Safari. 'Apple behandelt games op een verschillende manier', klinkt het. Op Twitter klonk het nog wat scherper:

Apple wordt tegenover het open internet gezet. De lofzang van Facebook op het open internet doet de wenkbrauwen fronsen, want het bedrijf van Mark Zuckerberg wordt als een typisch voorbeeld van een ommuurde tuin beschouwd.

Geen vrienden

Apple wil niet dat apps zich ontwikkelen tot appwinkels en zo de positie van de eigen App Store aantasten. Critici vinden dat Apple de regels niet tegenover alle partijen even strikt toepast. Apple en Facebook zijn niet meteen vrienden. Dat bleek volop tijdens het Cambridge Analytica-schandaal bij Facebook. Daarbij werden gegevens van Facebook-gebruikers gebruikt voor politieke beïnvloedingscampagnes. Apple liet zich toen scherp uit over Facebook en gebruikt privacy als een verkoopargument.

Kritiek op App Store

Facebook voegt zich bij de critici op het App Store-beleid van Apple. Het gamingbedrijf Epic Games vecht over de game Fortnite een verbeten strijd uit met Apple, en de Vlaamse uitgevers doen mee met een alliantie die hervormingen wil voor de online webwinkels.

Het gekibbel tussen de techbonzen is koren op de molen van wie de macht van de grote technologiebedrijven aan banden wil leggen. Big tech ligt deze dagen niet alleen in Europa maar ook in de VS volop onder vuur.