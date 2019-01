Facebook knalt hoger op beurs

Ondanks een jaar rijk aan schandalen draait de motor van Facebook als nooit tevoren. Het aandeel trekt een spurtje. Beleggers weten dat adverteerders geen alternatief hebben.

Beleggers reageren donderdag bij de opening van Wall Street dolenthousiast op de resultaten van Facebook. Het aandeel wint 10 procent en nadert weer de kaap van 500 miljard beurswaarde.

Woensdagavond bleek al dat de kassa van Facebook ondanks de reeks aan privacyschandalen blijft rinkelen. In het vierde kwartaal rijfde Facebook 16,64 miljard aan advertentiedollars binnen. Dat is 30 procent meer dan in dezelfde periode het jaar voordien. Het mag duidelijk zijn: de adverteerders liggen niet wakker van de privacy- en databeschermingslijken die bijna elke dag uit de kast vallen.

Schaal

Wie de advertentietool van Facebook onder de loep neemt, weet maar al te goed waarom. Het platform kent nog altijd zijn digitale gelijke niet in schaal en effectiviteit. We deden even zelf het experiment met de Facebook-pagina van De Tijd.

We konden - in theorie - een opiniestuk van voormalig minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) boosten voor de komende zeven dagen tegen 3,7 euro per dag. De advertentie zou zeven dagen lopen en in totaal 26 euro kosten. Facebook belooft in ruil een bereik van 1.100 à 7.200 mensen.

Bereik

Het zou gemakkelijk verdiend bereik voor De Tijd zijn, maar vooral gemakkelijk verdiend geld voor Facebook. De bouwstenen voor dat bereik zijn nog altijd aanwezig. Het dagelijks actieve publiek op Facebook groeit nog altijd: wereldwijd zijn 1,52 miljard mensen dagelijks een keertje actief op Facebook.

In Europa groeit Facebook weer, na een kleine daling vorig jaar. In het derde kwartaal logden 5,6 miljoen Belgen dagelijks een keertje in op het sociaal netwerk. Dat is onovertroffen qua schaal. Adverteerders kunnen dat publiek daarna opbreken: bijvoorbeeld alleen mensen uit Antwerpen, tussen 18 en 35 jaar en met interesse in rockmuziek.

Goudhaantjes

Zelfs als de populariteit van Facebook zou dalen, zit het bedrijf nog even gebeiteld. Het bedrijf heeft met de fotodeeldienst Instagram en met de berichtendiensten WhatsApp en Messenger nog goudhaantjes in huis. Mensen die luidkeels op sociale media verkondigen dat ze Facebook voor bekeken houden, hebben misschien nog een profiel op Instagram.

Facebook geeft geen inkijk in hoeveel omzet het puurt uit bijvoorbeeld Instagram. Het bereidt beleggers er wel stilaan op voor dat de omzet zal komen van de groep apps, in plaats van enkel van moederapp Facebook. Meer dan 2 miljard mensen gebruiken een van de vier apps dagelijks.

Nettowinst

Uiteraard zijn er aandachtspunten voor topman Mark Zuckerberg, en de zijnen. Ze moeten erg voorzichtig manoeuvreren om een app zoals WhatsApp, waar versleuteling van berichten in het DNA ingebakken zit, te gelde te maken. De integratie van de drie berichtendiensten - Messenger, WhatsApp en het berichtenluik van Instagram - staat op de roadmap van Facebook, maar wil Zuckerberg dat eerst goed overdenken voor hij eraan begint.

Tegelijk staan de marges onder druk: in een jaar zakte de winstmarge van 50 naar 45 procent. Facebook werft fors aan, onder meer om berichten na te kijken op haatpraat. Facebook telde eind december 35.587 koppen, 42 procent meer dan een jaar voordien.

Koken kost geld, maar garanderen dat het platform vrij blijft van schadelijke berichten ook. Maar wie denkt dat dat de nettowinst onder druk zet, is eraan voor de moeite. Ook die ging er fluks op vooruit: +61 procent naar 6,88 miljard in het vierde kwartaal.